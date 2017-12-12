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رقم الخبر: 209060 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 19:35 الاقسام: عربيات  
تهديدات باستجواب الحكومة الكويتية من جانب مجلس الأمة
بعد ساعات من تشكيلها

تهديدات باستجواب الحكومة الكويتية من جانب مجلس الأمة

لم تكد تتشكل الحكومة الكويتية الجديدة حتى طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت قادرة على الصمود في مواجهة تصعيد نيابي مرتقب وضغوط.

ونقلت "القبس" عن مصادر حكومية، أن عودة بعض الوزراء الذين كانوا مهدّدين بالاستجواب هي السبب في ظهور بوادر التأزيم، إلا أن الحكومة تعي تماما مواجهة مثل هذه الأمور.

ووفق" القبس" صوّب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي سهام الاستجواب على بعض الوزراء، بعد ساعات من تعيينهم، وكانت البداية مع وزيرة الشؤون هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي.

وهددت النائب صفاء الهاشم باستجواب الصبيح على خلفية تصريحها بتكفل الكويت لنفقات علاج ومعيشة الوافد المصري المصاب في مشاجرة.

وفي المقابل، كانت هناك دعوات لإعطاء الحكومة فسحة للعمل، ولإستخدام الاستجواب بناء على الأداء لا اسم الوزير.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة الجديدة، لتحقيق طموحات الشعب الكويتي، وأن يكون الحكم على الأداء وليس على الأسماء.

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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