* دي ميستورا: "المعارضة السورية" لم تعد تمتلك أي دعم دولي وتغيير النظام يتم عبر الدستور او الانتخابات

صرّح الناطق باسم الكرملين أن "روسيا ستستخدم ضربات موجهة ضد الإرهابيين في سوريا عند الحاجة"، وأضاف أن "موسكو مستمرة بدعم السلطة الشرعية في سوريا وستسهم بالتوصل إلى تسوية سياسية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان عن بدء عودة القاذفات الاستراتيجية "تو-22" إلى قواعدها الدائمة قادمة من جنوبي روسيا، حيث نشرت هناك لتسهيل إغارتها على مواقع الإرهابيين في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة أن"كتيبة الشرطة العسكرية التابعة للإدارة العسكرية الجنوبية، التي كانت تنفذ المهام في الجمهورية السورية وصلت على متن طائرتي نقل عسكريتين إلى مطار محج قلعة".

وذكرت وزارة الدفاع أن "القاذفات تقلع تباعاً من مطاراتها المؤقتة جنوبي البلاد في جمهورية أوسيتيا الشمالية قاصدة قواعدها الدائمة في باقي المناطق الروسية"، دون أن تشير إلى عدد هذه الطائرات.

من جانب آخر قالت مصادر موثوقة واسعة الاطلاع على المفاوضات في جنيف8، إن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، طلب من وفد المعارضة أمس الاول أن تكون “واقعية”، معتبرا أنها فقدت الدعم الدولي.

ونقلت وكالة الأناضول عن تلك المصادر قولها، إن اجتماع الاثنين بين دي ميستورا وفريقه مع المعارضة، كان سيئا بالنسبة للأخيرة، حيث تحامل دي ميستورا على المعارضة، مطالبا إياها بأن تكون "واقعية أكثر، وتتعامل وفق ذلك مع المعطيات".

وأضافت أن المبعوث الدولي اعتبر أن المعارضة “فقدت دعمها الدولي”، وأنها إذا شاركت في مؤتمر سوتشي المقبل، دون تحقيق تقدم في سلة الدستور في اجتماعات جنيف الحالية، فإنها “ستتلاشى وتضيع هناك”، وسيكون سوتشي بديلا لجنيف.

* موسكو: العملية العسكرية في سوريا أبعدت التهديدات عن حدود روسيا وجيرانها

هذا وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن العملية العسكرية للجيش الروسي في سوريا، أتاحت فرصة لإبعاد التهديدات الإرهابية عن حدود روسيا الاتحادية وجيرانها.

وأعلن أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي تصفية الجزء الأكبر من الإرهابيين في سوريا، ولاسيما زعماء مسلحين راهنوا على تصدير الإرهاب من الشرق الأوسط إلى روسيا ومناطق أخرى من العالم.

وشدد الدبلوماسي الروسي على ضرورة توطيد التعاون الدولي وتوحيد الجهود في مكافحة التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى استعداد روسيا للتعامل مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، وذكر أن الاتصالات الحالية مع الطرف الأمريكي في سوريا تكتفي بتجنب وقوع الحوادث العسكرية فقط.

وقال سيرومولوتوف إن بإمكان السوريين أنفسهم تأمين الشرعية في سوريا ومن دون أي تدخل خارجي أسفر عن زعزعة الاستقرار في هذا البلد في 2011- 2012 وزيادة النشاط الإرهابي هناك وفي المنطقة.

* أنقرة تعلن موقفا جديدا ومفاجئا من دمشق

كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو أن أنقرة لم تعد ترى خطرا في النظام السوري.

وذكر جاويش أوغلو في تصريح صحفي أدلى به الثلاثاء، أن أنقرة سوف تنسق مع موسكو عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا "إذا ظهرت الحاجة إليها".

وقال الوزير التركي: "لا حديث الآن عن أن النظام السوري يهددنا، كانت هناك فترة عندما أسقطت طائرتنا لكن هذا غير وارد الآن.

وأضاف الآن هناك حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، من هنا قد يأتي الخطر. إذا كانت هناك عملية من طرفنا فسنبحث تفاصيلها مع حلفائنا، مع روسيا".

ميدانياً واصلت وحدات الجيش السوري تقدمها خلال عملياتها ضد المجموعات المسلحة في ريف دمشق الجنوبي الغربي، أوقعت 17 إرهابيا من "جبهة النصرة" بين قتيل وجريح.

وقد أفادت وكالة "سانا" أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مدفعية دقيقة على محور تحرك مجموعة من 17 إرهابيا في محيط قرية مغر المير، ما أدى إلى إيقاع جميع أفرادها بين قتيل ومصاب وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش نفذت ضربات بسلاح المدفعية على تحصينات إرهابيي "جبهة النصرة" في قرية مغر المير ومحيط مزرعة بيت جن، أدت إلى تدمير العديد من أوكارهم وإيقاع قتلى ومصابين بين صفوفهم.

وأكدت أن دقة الرمايات والإصابات المحققة وكثافة النيران التي تنفذها الجيش ضد تجمعات "الجبهة" خلقت حالة من الإنهيار وسط صفوفه وفرار أعداد كبيرة من الإرهابيين من تلتي الظهر الأسود والزيات باتجاه قرية مغر المير.

وأحكمت وحدات من الجيش أمس الأول سيطرتها الكاملة على سلسلة تلال بردعيا الاستراتيجية المحيطة بمزرعة بيت جن أحد اكبر تجمعات التنظيم التكفيري في ريف دمشق الجنوبي الغربي وتابعت عملياتها باتجاه قرية مغر المير والتلال المحيطة.