تحذيرات أممية متكررة: أكثر من 8 ملايين شخص على شفا المجاعة في اليمن

دعا جيمي مكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن الأطراف المتحاربة هناك إلى السماح بدخول مزيدٍ من المساعدات إلى أكثر من 8 ملايين شخصٍ على شفا المجاعة في اليمن.

وقال إنه برغم أن حصار التحالف السعودي قد خفّ أخيراً، لكن الوضع لا يزال بائساً، مشيراً إلى أن الحصار المستمر على الموانئ يتسبب في الحدّ من توفر الوقود والغذاء والدواء ما يؤدي إلى تزايد عدد المواطنين الذين يحتاجون للمساعدة.

من جهته، أكد فرحان حق نائب المتحدث الرسمي للأمين الأمم المتحدة على ضرورة أن تلتزم أطراف النزاع اليمني بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وسط تزايد تهديد خطر المجاعة وارتفاع وفيات الكوليرا.

وأشارت وكالة "الأناضول" التركية نقلاً عن حق، إلى ارتفاع في حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 975 ألف حالة، بينها 2224 حالة وفاة، منذ 27 نيسان/ أبريل الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك الاثنين، أكد المسؤول الأممي على أهمية رفع القيود المفروضة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء، مؤكداً أن المجاعة والأمراض ما زالت تهدد الملايين من سكان اليمن.

وإذ لفت إلى ضرورة ضمان حماية الموظفين والمرافق الإنسانية، وعدم التدخل في عمل المنظمات الإنسانية بما يسهم في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني ويخفف من معانات، تحدّث عن انخفاض في واردات الأغذية التجارية بنسبة 22%، وانخفاض الوقود التجاري بنسبة 44% في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ميدانياً لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي، مصرعهم وجرح آخرون، الثلاثاء، جراء عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية بتعز ومأرب ونهم.

وأفاد مصدر عسكري بإعطاب آلية عسكرية في قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات الغزاة غرب مفرق موزع بمحافظة تعز.

وشن الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع قوات الرئيس المستقيل هادي في تبة المطار وصرواح بمحافظة مأرب أسفر عن سقوط قتلى في صفوفهم.

وأفشل الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل للغزاة على أطراف تبة القناصين بجبهة نهم شمال شرق محافظة صنعاء.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان السعودي الأمريكي ومرتزقته ردا على استمرار العدوان والحصار بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم، وجرح آخرون، الثلاثاء، إثر قصف صاروخي ومدفعي للجيش واللجان الشعبية بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات العدو بمديرية المصلوب ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الغزاة وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان المستهدف.

وقصفت صاروخية الجيش واللجان الشعبية تجمع للغزاة في معسكر الخنجر بالمحافظة محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

إلى ذلك حققت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدماً ميدانياً لليوم الثاني في جبهة مديرية موزع التابعة لمحافظة تعز بالساحل الغربي موقعة خسائر مادية وبشرية جسيمة في صفوف قوات العدوان السعودي.

وأعلن مصدر عسكري أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على عدد من المواقع شمالي وشرقي معسكر خالد في مديرية موزع، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد كبير من قوات العدوان، فيما فر الآخرون رغم الدعم الجوي المقدم لهم من قبل طيران التحالف.

وأضاف المصدر أن العملية شهدت وقوع كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في أيدي مقاتلي قوات الجيش واللجان.

وفي موزع أيضاً قتل وأصيب أكثر من 20 من مرتزقة التحالف وذلك في تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية للغزاة، كما تم تدمير آليتين في العملية ذاتها.

وكانت قوات الجيش واللجان نفذت في وقت سابق عملية عسكرية واسعة في منطقة الهاملي بمديرية موزع وتمكنت خلالها من السيطرة على “تبة الخزان” والمواقع المحيطة بها وواصلت تقدمها لتسيطر على “نوبة علاية” وقرية الساهرة والسايلة ودمرت ثلاثة أطقم عسكرية ومدرعة ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي.‎