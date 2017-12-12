* عباس يؤكد للسيسي مقاطعة زيارة نائب الرئيس الأميركي والقنصلية الأميركية * ارتفاع سوق العقارات في القدس بعد اعتراف ترامب بها عاصمة لكيان العدو

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الطبيب أشرف القدرة أنه "بعد استشهاد الشابين حسن غازي نصر الله ومصطفى مفيد السلطان في الغارة على بيت لاهيا، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي وحتى الثلاثاء إلى 6 شهداء، و نحو 300 إصابة".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق عن ارتقاء شهيدين في استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية دراجة نارية شمال قطاع غزة، وهما حسن غازي نصرالله و مصطفى مفيد السلطان.

يأتي ذلك، في وقتٍ تقدّم فيه الشبّان الفلسطينيون نحو المواقع العسكرية للاحتلال المحاذية لقطاع غزة، رغم القصف الإسرائيلي عليهم، وبالتزامن، أفاد مصدر محلي بوقوع 4 إصابات بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على المتظاهرين قبالة المواقع العسكرية المحاذية لقطاع غزة، واصلت استهداف الشباب المتمركزين قبالة المواقع العسكرية المطلة على قطاع.

وفي الضفة الغربية قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اطلقت النار على شاب بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة اريئيل شمالاً.

وفي هذا الوقت، سجّلت تظاهرات في القدس المحتلة تنديداً بقرار ترامب، وتتواصل المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل سعير في الخليل.

كما نشبت مواجهاتٌ في مخيم العروب شمال الخليل وتقوع جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية وقد شنتْ قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات طالتْ عشرات الشبّان.

ووقعت مواجهات في بيت لحم بين قوات الاحتلال والشبّان الفلسطينيين الرافضين لقرار ترامب بشأن القدس.

وتحدّث مصدر محلي عن شنّ قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، في وقتٍ كشف فيه المصدر عن أكثر من 200 إصابة في صفوف الفلسطينيين في المواجهات مع الاحتلال الإثنين.

ووفقاً للمصدر، فقد دارت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مفرق بيت عينون ومدخل بيت لحم الشمالي.

وشنّت قوات الاحتلال فجر الثلاثاء حملة اعتقالات طالت 12 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة بعد عملية دهم وتفتيش.

وبحسب وكالات فلسطينية، عُرف من بين المعتقلين 3 شبان من نابلس وهم الأسير المحرر صالح عامر من كفر قليل، والشقيقين براء ومحمود علي عصيدة من تل، و7 شبان من الخليل وهم داوود الحروب، وسعيد جمجوم وكامل جمجوم، وانور عوض ومنتصر الزعاقيق واحمد صليبي ورائد رسمي الشوامرة، ومن بيت لحم أحمد عبد السلام زعول.

كما احتجز جنود الاحتلال عدداً من الأسرى المحررين في عصيرة وتل بنابلس وأفرج عنهم بعد التحقيق معهم، واقتحم جنود الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم وداهموا عددا من منازل المواطنين وعبثوا بمحتوياتها.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني الإثنين عن إصابة 29 فلسطينياً خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ووفقاً لمصدر محلي في غزة أيضاً فقد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص الحي على الفلسطينيين الذين وصلوا السياج الأمني في "ناحال عوز" بغيّة تفريقهم.

هذا وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات برصاص العدو الصهيوني في كافة المحافظات الفلسطينية، عقب قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، منذ السابع من الشهر الجاري، وحتى مساء الاثنين، 4 شهداء، و1778 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن عدد الإصابات في الضفة الغربية بما فيها القدس بلغت 1396 إصابة، بينها 33 بالرصاص الحي، و323 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و998 استنشاق غاز مسيل للدموع، و24 ضرب، سقوط، حروق، دهس، فيما وصلت الإصابة المباشرة بقنابل الغاز 18، وتعاملت المستشفيات مع 83 إصابة، من بينها 15 إصابة في القدس.

وفي قطاع غزة، بلغت إجمالي الإصابات منذ الخميس وحتى يوم الاثنين 382، بينها 85 بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المعدني مغلَّف بالمطاط، و235 استنشاق غاز مسيل للدموع، و12 ضرب، وسقوط، وحروق، و21 الإصابة المباشرة بقنابل الغاز، 15 قصف، وتعاملت المستشفيات مع 259 إصابة، من بينها 4 إصابات خطرة، بينها طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر.

وفي السياق أكّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مقاطعة زيارة نائب الرئيس الأميركي ومقاطعة القنصلية الأميركية.

وأفاد مراسل الميادين بأن عباس سيتوجه بأسرع وقت لمجلس الأمن ويطالب بعضوية دولة كاملة رغم التهديدات الأميركية، مضيفاً أن عباس أبلغ السيسي أنه ماضٍ في إنهاء الانقسام مع حماس مهما تطلّب الأمر من جهود، معتبراً أنها فرصة ذهبية لإنهاء الأزمات الداخلية.

وأشار المراسل إلى أن عباس من المقرر أن يصل مساء الثلاثاء إلى إسطنبول للقاء تنسيقي مع أردوغان قبل القمة الإسلامية.

كما لفت المراسل إلى أن واشنطن تمارس الضغوط على الدول العربية لمنع اتخاذ قرارات كبيرة بالقمة الإسلامية، كاشفاً عن اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير خلال الأسبوعين القادمين.

من جهة اخرى ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنّ" توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل السفارة الأميركية الى هناك، كان له تأثيراً على سوق العقارات في القدس".

وأوضحت الصحيفة "انه منذ إعلان قرار ترامب أعرب يهود "متشددون" من الولايات المتحدة عن رغبتهم في شراء الفيلات الفاخرة التي يجري بناؤها حاليا في حي "غفعات زئيف" بحسب الارقام الواردة من مشروع "نوبي اسرائيل" السكني في المنطقة" على حد تعبير الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الى أنه "تم بيع قسم من الفيلات خلال معرض المبيعات الذي نظمته الشركة في نيويورك بعد إعلان ترامب"، وأضافت "صرحوا في الشركة بأن معظم المشترين هم من اليهود الأرثوذكس الأميركيين الذين يخططون للهجرة إلى الكيان في المستقبل".

* القوات الصهيونية تنكل بطلبة وأساتذة بالخليل

إلى ذلك نشرت منظمة "بيتسليم" الإسرائيلية الحقوقية تسجيلا مصورا يظهر جنود الاحتلال وهم ينكلون بطلبة مدرسة وأساتذتها في مدرسة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

ونشرت المنظمة التسجيل ليوثق انتهاكات وقعت في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضي في الطريق المؤيدة إلى مدرسة زياد جابر الابتدائية في حي وادي النصارى في الخليل، وهي المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ومن أجل الوصول إلى المدرسة، يتوجب على الطلاب والمعلمين عبور بوابة حديدية نصبت على بعد 30 مترا من المدرسة، ولا يسمح بعبور السيارات من البوابة، ولكن يسمح للمشاة بالعبور منها، ومن حين لآخر، على نحو غير منتظم، يقف هناك جنود ويفتّشون المارّة، الذين ينتقونهم عشوائيا.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الفيديو يرصد 4 حالات يوقف فيها الجنود الإسرائيليون طلبة وأساتذة في المدرسة بزعم أنهما كانوا يرشقون الحجارة بعد أن راحوا يلتقطون لهم الصور.

وحاول الجنود الاعتداء على مصورة الفيديو، التي تعمل مع "بيتسليم" ووقفها عن تصوير الانتهاكات.

ومنذ عام 2002، يعاني سكان حي وادي النصارى قيودا على الحركة والتنقّل، تؤثر أيضا على طلاب المدرسة ومعلميهم. ومنذ عام 2015، اعتُقل واحتُجز نحو 30 من الطلّاب وهم في طريقهم إلى المدرسة أو في طريق عودتهم منها، بادعاء أنهم رشقوا الحجارة.

ويعيش في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، نحو 200 ألف فلسطيني، بينهم حوالي 800 مستوطن يعيشون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة، بالقرب من المسجد الإبراهيمي، ما يجعل الخليل بؤرة توتر.