أكد الأمين العام للامم المتحدة، انطونيو غوتيرش، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أن ايران تحترم بالكامل الإتفاق الدولي الذي أبرمته عام 2015 حول برنامجها النووي.

وقال غوتيرش في التقرير الذي إطلعت عليه وكالة فرانس برس وسيناقشه مجلس الأمن في 18 كانون الاول/ ديسمبر، ان الإتفاق النووي هو (أفضل وسيلة لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني).

وأضاف: إن رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب قبل شهرين الإقرار بالتزام طهران هذا الإتفاق (أرخى للأسف ظلالاً من الشك) على مستقبل هذا الإتفاق.

ومن دون أن يتخلى رسمياً عن الإتفاق رفض ترامب في 13 تشرين الأول/ اكتوبر الإقرار بالتزام طهران بالإتفاق الذي تم التفاوض بشأنه لعامين بين ايران ومجموعة الدول الست (روسيا والصين والمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا).

ويومها حذّر ترامب من ان بلاده قد تنسحب (من أحد أسوأ) الإتفاقات في التاريخ، على حد تعبير، تاركاً مصير هذا الإتفاق في يد الكونغرس.

وتم الإعلان رسمياً عن توقيع الإتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) في 14 تموز/ يوليو عام 2015، الإعلان جرى بمشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني.