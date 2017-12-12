اكد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، جهوزية كافة حركات المقاومة في المنطقة للدفاع عن المسجد الاقصى.

وشدد اللواء سليماني خلال اتصال هاتفي مع قيادتي القسام وسرايا القدس، على دعم إيران الكامل والشامل لقوّات المقاومة الفلسطينية

وقال اللواء قاسم سليماني انه أجرى مساء الاثنين اتصالاً هاتفيا مع قيادتي القسّام وسرايا القدس في قطاع غزة وتباحث معهم بشأن جهوزية قوات المقاومة الفلسطينية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد اجرى الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع الرئيس الايراني حسن روحاني الذي اكد ان ايران ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني، داعيا جميع المسلمين الى التلاحم في مجابهة قرار ترامب المسيء في إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وهذا اعرب مساعد امين عام (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) عن ترحيبه بتصريحات قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بشأن فلسطين.

وذكرت شبكة الميادين ان ابو احمد فؤاد، مساعد امين عام الجبهة الشعبية قال رداً على تصريحات اللواء سليماني: إن (للواء سليماني تجارب قيمة ونحن نرحب بما قاله)، مضيفاً: إن المقاومة ليست وحدها، بل انها محور بقدرات واسعة.

واضاف ابو احمد فؤاد: المقاومة اليوم في افضل حالاتها من حيث القوة والاقتدار، وان اهم عناصر استمرار الانتفاضة، هو وجود قائد واحد في كافة مجموعات المقاومة.

ووجه الدعوة الى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، لعقد جلسة لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في الرد المناسب لقرار دونالد ترامب، مؤكداً ان منظمة التحرير الفلسطينية يجب ان تكون مرجعاً للشعب الفلسطيني على ارض الواقع.