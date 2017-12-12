أعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، سيد عباس عراقجي، ان اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي سيعقد يوم الاربعاء في العاصمة النمساوية فيينا.

واوضح عراقجي في تصريح للمراسلين على هامش مؤتمر (القوى الكبرى والامن الاقليمي في غرب آسيا) الاثنين، ان اجتماعات اللجنة المشتركة للإتفاق النووي تعقد كل ثلاثة اشهر ويتم خلالها بحث القضايا النووية وتعهدات ايران والتعاون النووي بين الجانبين والمسائل المتعلقة بالغاء الحظر والمشاكل العالقة.

واشار عراقجي الى انه سيترأس الوفد الايراني الذي يضم عددا من خبراء وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية.

وحول زيارة وزير الخارجية البريطاني لطهران، أشار مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الى ان زيارة جونسون تأتي استمراراً للمشاورات بين ايران والدول الاوروبية والتي ارتقت من الناحيتين الكمية والنوعية بعد دخول الإتفاق النووي حيز التنفيذ.

واوضح عراقجي ان محادثات وزير الخارجية البريطاني في طهران مع المسؤولين الايرانيين تناولت العديد من القضايا الثنائية فضلا عن مناقشة القضايا الاقليمية والدولية، والامور المتعلقة بتنفيذ الإتفاق النووي، معربا عن أمله في استمرار هذا المسار وتعزيزه.

وتطرق الى الشأن النووي مشيرا الى ان مشروع تحديث مفاعل اراك يجري تنفيذه بشكل جيد بالتعاون مع الصين، وكذلك يجري تنفيذ مشروع النظائر المشعة بالتعاون مع روسيا، اضافة الى وجود تعاون مع الاتحاد الاوروبي في مجال الطاقة النووية السلمية.

وتابع قائلا: سيتم في اجتماع اللجنة المشتركة للإتفاق النووي استعراض جوانب ازالة الحظر والعقبات الموجودة، وفي كل اجتماع تم عقده لحد الآن كانت هناك عراقيل مثل نقض العهود والتلكؤ والتأخير وخاصة من قبل الطرف الاميركي، وعلاوة على بحث الترتيبات التي اتخذتها الاطراف الاوروبية والآخرين.

وتابع قائلا: إن نتيجة الاجتماعات السابقة والنتائج التي قدمتها هيلغا اشميت باعتبارها منسقة اللجنة المشتركة للإتفاق النووي، كانت تؤكد على ضرورة التزام جميع الاطراف بتعهداتها في الإتفاق النووي، وان يجري تنفيذه في اجواء بناءة مع حسن النوايا.

واضاف عراقجي: طبعا فان الاجراءات التي اتخذتها الادارة الاميركية الجديدة والبيانات والتصريحات التي يطلقها ترامب تتنافى مع مبدأ حسن النوايا ومبدأ الاجواء البناءة التي اكدت عليها الفقرات 26 و17 و18 في الإتفاق النووي، وخلال الاجتماع المقبل سنسعى الى التوصل الى فهم مشترك واستنتاجات موحدة.

وفي معرض رده على سؤال بشأن تصريحات وزير الخارجية البريطاني حول البرنامج الصاروخي الايراني، قال عراقجي: نحن لا نسمح لأي كان ان يناقش ويتفاوض بشأن القدرات الدفاعية وفي مقدمتها القدرات الصاروخية الايرانية.

واكد عراقجي ان القدرات الدفاعية الايرانية ليست موضع نقاش مطلقا، مشيرا الى وجود هواجس لدى البعض يجب الرد عليها.

واختتم عراقجي قائلا: إن البرنامج الصاروخي الايراني ذا طبيعة دفاعية تماما، وهو من اجل الدفاع عن اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبأي شكل من الأشكال لن نفقد هذه القدرة الدفاعية أو نناقش حولها.