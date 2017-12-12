أكد الرئيس روحاني ان القدس ارض المسلمين جميعا وستبقى عاصمة لدولة فلسطين؛ وقال: لن نتخلى عن هذا الهدف ابدا.

وشرح روحاني في تصريح أدلى به للمراسلين في مطار مهرآباد بطهران قبيل توجهه الى تركيا، عصر الثلاثاء، أهداف زيارته الى تركيا، وقال: أنه لا سبيل الا الوحدة، وعلينا ان ندين بصوت واحد قرار ترامب في إعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

وحول أهداف زيارته الى تركيا، قال حسن روحاني: تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة الرئيس التركي الذي يتولى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، وللمشاركة في الاجتماع الطارئ لقمة منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف: ان الحدث الذي نواجهه اليوم يحظى بأهمية كبرى. فالقدس هي مدينة هامة ومقدسة بالنسبة لنا نحن المسلمين وكذلك للمسيحيين واليهود.

وتابع: ان الغرباء في أرض فلسطين هم الصهاينة، وإلا فإن المسلمين واليهود والمسيحيين عاشوا جنبا الى جنبا في هذه الأرض لعدة قرون.

وأردف: ان القرار الخاطئ وغير القانوني للرئيس الأميركي بنقل السفارة الأميركية الى القدس، كان ينم عن صلافة تجاه المسلمين، لأن القدس لا تتعلق بشعب او منطقة جغرافية خاصة، فهذه الديار محل احترام جميع مسلمي العالم، وهي أولى القبلتين وفيها المسجد الأقصى، وثالث أقدس الأمكنة لدى المسلمين.

وأوضح روحاني أنه لو التزم المسلمون الصمت تجاه هذا القرار الخاطئ وغير القانوني، ولم يبدوا ردود الفعل، فكم من المخططات المشؤومة التي ستنفذ لاحقا؟!

وصرح: ان مخطط الاستكبار والصهيونية ضد فلسطين والعالم الإسلامي لا تنحصر بهذا القرار، فهو مجرد الجزء الظاهر، فهم في حال جس نبض مشاعر المسلمين والرأي العام الإسلامي والفلسطينيين أنفسهم.

ولفت روحاني الى معارضة المسلمين منذ اللحظة التي أعلن فيها عن هذا القرار الخاطئ، في أرجاء العالم الإسلامي من شرقه الى غربه، والجيد أن الأغلبية الساحقة لدول وساسة العالم أدانوا هذا الإجراء، حتى ان عددا من أصحاب الآراء والنخبة في أميركا نفسها اعلنوا ان هذا القرار غير صحيح.

وأكمل: سيكون هذا القرار بداية لتوتر جديد في المنطقة، وإذا حافظ المسلمون على وحدتهم واتحادهم، وجابهوا هذا القرار، فسيكون نصرا كبيرا للمسلمين والفلسطينيين. وخلال الايام القليلة الماضية، نزل الشعب الفلسطيني الى الساحة والشارع واطلق تظاهرات، معلنا عن انطلاق انتفاضة جديدة.

ونوه روحاني الى ان هنية أخبره الثلاثاء خلال الاتصال الهاتفي، ان 4 فلسطينيين استشهدوا في غزة وأصيب 1500 آخرون وهم في المستشفيات، وهذه هي الحركة التي انطلقت في فلسطين، وهذا هو الصوت الموحد الذي يأتي من فلسطين. فوحدة المسلمين في فلسطين هي الموضوع الأول، والثاني يتمثل في وحدة العالم الإسلامي، التي تمكنه من المقاومة والصمود أمام هذه المؤامرة. وقال روحاني أنه سيتحدث في قمة اسطنبول بأن القدس تعود للعالم الإسلامي أجمع، وهي مقدسة لنا جميعا. واليوم لا سبيل أمامنا الا الوحدة والاتحاد والتضامن.. علينا ان نقف وقفة رجل واحد أمام القرار الأميركي الوقح والخاطئ ونستنكره، ونقول انه إجراء غير ممكن، وإذا أراد الاميركيون ان ينفذوه فإن منطقتنا ستواجه كارثة كبرى.

وأوضح ان الاستكبار العالمي ومن خلال الإرهاب الذي سلطه على المنطقة، حول قضية فلسطين الى القضية الثانية للمنطقة، متصورا ان قضية فلسطين تم نسيانها ومحيت من اعتقادات الشعوب، وأن الاحتلال تحول الى حقيقة وعلى الجميع ان يتقبلها.

واستدرك الرئيس الإيراني قائلا: رغم ان هذه الحادثة مشؤومة، الا انها كانت نقطة إيجابية في تاريخ العالم الإسلامي، لأن جميع المسلمين هتفوا صوتا واحدا واستعرضوا وحدتهم، فالجميع قالوا ان القضية الفلسطينية هي دوما القضية الأولى للعالم الإسلامي، وقالوا للجميع انهم لن ينسوا فلسطين.

ومضى روحاني قائلا: ان رسالتنا في قمة اسطنبول ستكون: ان القدس هي دوما الموضوع الاول للعالم الإسلامي والمسلمين، وان القدس ستبقى دوما الارض المقدسة لنا جميعا، ونحن المسلمين علينا ان ندين هذا الإجراء الأميركي في جميع الأوساط الدولية وخاصة في منظمة الأمم المتحدة، وأن نعلن انه غير صحيح.

وأردف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن علينا ان نعلن دعمنا القاطع للشعب الفلسطيني، وما لم يعد الفلسطينيون الى ديارهم ولم ينالوا حقوقهم المشروعة، فلابد ان تستمر هذه الحركة في العالم الإسلامي، وستستمر انتفاضة الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه.