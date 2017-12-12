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رقم الخبر: 209048 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: دوليات  
قتيل وجرحى بانفجار في محطة غاز بالنمسا

قتيل وجرحى بانفجار في محطة غاز بالنمسا

لقي شخص مصرعه وأصيب 18 آخرون على الأقل بجروح، إثر انفجار هزّ يوم الثلاثاء، نقطة وصل لخطوط أنابيب الغاز في منطقة براومغارتن شرق النمسا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الشرطة إيدموند تراغشيتش قوله، إن الانفجار دوى داخل الموزع في الساعة الـ8:45 (7:45 بتوقيت غرينيتش)، مما أدى إلى اندلاع حريق، لكن الوضع حاليا تحت السيطرة، مضيفا أن سبب الحادث لم يحدد بعد. وأكد المسؤول في الشرطة إصابة نحو 60 شخصا جراء الحادث.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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