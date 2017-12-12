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رقم الخبر: 209047 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 18:54 الاقسام: دوليات  
روسيا قلقة من توجّه الدواعش إليها

روسيا قلقة من توجّه الدواعش إليها

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر بورتنيكوف مدير المخابرات قوله يوم الثلاثاء: إن متشددين سابقين من عصابات في سوريا يمثلون الآن تهديدا حقيقيا بعد هزيمة تنظيم داعش إذ أن كثيرا منهم ربما يخططون الآن للعودة إلى روسيا.

 وأضاف في اجتماع للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن المخابرات كشفت خلية سرية لمتطرفين من آسيا الوسطى يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية خلال رأس السنة وحملة الانتخابات الرئاسية في البلاد عام 2018 في منطقة موسكو.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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