روسيا قلقة من توجّه الدواعش إليها نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر بورتنيكوف مدير المخابرات قوله يوم الثلاثاء: إن متشددين سابقين من عصابات في سوريا يمثلون الآن تهديدا حقيقيا بعد هزيمة تنظيم داعش إذ أن كثيرا منهم ربما يخططون الآن للعودة إلى روسيا.