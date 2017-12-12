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|رقم الخبر: 209046
|تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017
|الوقت: 18:53
|الاقسام: دوليات
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الاتحاد الأوروبي يعلق تمويل الانتخابات في كمبوديا
أوضح خطاب أُرسل إلى اللجنة الانتخابية الوطنية في كمبوديا أن الاتحاد الأوروبي علق تمويل الانتخابات العامة في البلاد عام 2018 قائلا إن التصويت لا يمكن أن يكون ذو مصداقية بعد حل حزب المعارضة.
وكانت المحكمة العليا في البلاد حلت حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي الشهر الماضي بناء على طلب من حكومة رئيس الوزراء "هون سين" بعد اعتقال الزعيم المعارض كيم سوخا جراء مزاعم بالخيانة. ونصت الرسالة أن العملية الانتخابية التي تم استبعاد حزب المعارضة الرئيسي منها لا يمكن اعتبارها مشروعة.
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