الاتحاد الأوروبي يعلق تمويل الانتخابات في كمبوديا أوضح خطاب أُرسل إلى اللجنة الانتخابية الوطنية في كمبوديا أن الاتحاد الأوروبي علق تمويل الانتخابات العامة في البلاد عام 2018 قائلا إن التصويت لا يمكن أن يكون ذو مصداقية بعد حل حزب المعارضة.