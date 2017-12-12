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رقم الخبر: 209045 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: دوليات  
موغابي يسافر إلى سنغافورة في أول رحلة منذ الإطاحة به

موغابي يسافر إلى سنغافورة في أول رحلة منذ الإطاحة به

كشف مسؤول من أمن الدولة في زيمبابوي يوم الثلاثاء: إن الرئيس السابق روبرت موغابي غادر البلاد متوجها إلى سنغافورة لإجراء فحوص طبية في أول رحلة خارج البلاد يقوم بها منذ أن أجبره الجيش على ترك منصبه الشهر الماضي.

واستقال موجابي (93 عاما)، الذي حكم زيمبابوي الواقعة في جنوب القارة الأفريقية 37 عاما، بعد أن انقلب عليه الجيش وحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم عندما تكشف أن زوجته جريس (52 عاما) تستعد لخلافته.

وحتى وقت قريب كان موجابي هو أطول من حكم بين زعماء العالم وكان يعتاد القيام برحلات خارجية فاخرة وباهظة التكاليف منها رحلات علاجية منتظمة لسنغافورة مما كان يثير غضب مواطنيه الفقراء.

وقال المسؤول: إن موغابي غادر هراري مع زوجته ومساعديه مساء يوم الاثنين ومن المتوقع أن يتوقف في ماليزيا حيث تتوقع ابنته بونا مولودها الثاني.

وتعني الرحلة إن موغابي لن يكون موجودا في البلاد عندما ينصب الحزب الحاكم إمرسون منانجاجوا زعيما له ومرشحا للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل خلال مؤتمر مدته يوم واحد مقرر يوم الجمعة المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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