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رقم الخبر: 209044 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 18:52 الاقسام: دوليات  
مقاتلات صينية تجري دوريات قرب تايوان

مقاتلات صينية تجري دوريات قرب تايوان

قال الجيش الصيني يوم الثلاثاء: إن سلاح الجو الصيني أجرى المزيد من الدوريات حول الجزيرة قرب تايوان بعد أن هدد دبلوماسي صيني كبير بأن الصين قد تغزو تايوان إذا زارت أي سفن حربية أمريكية الجزيرة.

وتعتبر الصين تايوان إقليما منشقا ولم تنبذ مطلقا استخدام القوة لإعادتها إلى سيطرتها.

وقال شن جين كه المتحدث باسم سلاح الجو على مدونة السلاح المصغرة على الإنترنت إن عددا من المقاتلات الصينية والقاذفات وطائرات المراقبة أجرت دوريات بحرية روتينية ومخطط لها الاثنين لحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية.

وأضاف أن مقاتلات من طراز (إتش-6كيه) و(سو-30) و(جيه-11) وطائرات مراقبة وطائرات تحذير ولإعادة التزويد بالوقود حلقت فوق مضيق مياكو في جنوب اليابان وقناة باشي بين تايوان والفلبين لاختبار قدرات قتالية حقيقية.

وقال وزير الدفاع التايواني فينج شين كوان في بيان إن تايوان أرسلت طائرات وسفنا لمراقبة نشاط الجيش الصيني مضيفا أن التدريبات معتادة ويجب ألا ينزعج الناس.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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