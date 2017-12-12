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رقم الخبر: 209039 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: محليات  
وحيدي: العالم الاسلامي أدرك تواطؤ آل سعود في تمرير المخطط الصهيو- أمريكي

وحيدي: العالم الاسلامي أدرك تواطؤ آل سعود في تمرير المخطط الصهيو- أمريكي

اعلن رئيس جامعة العلوم الدفاعية العميد احمد وحيدي ان صمت بعض الحكومات الاسلامية ازاء قضية فلسطين يكشف عن تواطؤ آل سعودي مع من يقفون وراء هذا المخطط .
وقال العميد وحيدي ان بعض الدول الاسلامية لم تبد اي رد فعل ازاء قرار اميركا نقل سفارتها الى القدس واضاف ان هذه الدول حتى لم تبدي استعدادها لاستدعاء سفرائها او استدعاء السفير الاميركي لتقديم الايضاحات الامر الذي يكشف عن وجود تواطؤ آل سعود مع من يقفون وراء مخطط الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
واشار الى اننا شاهدنا إحراق العلم السعودي في غزة كما ان المواطنين الماليزيين يعتزمون تنظيم تظاهرات امام السفارة السعودية وهذا دليل على ان العالم الاسلامي كله أدرك تواطؤ ال سعود في تمرير هذا المخطط وهذا الانبطاح الواضح لبعض الحكومات الاسلامية .
واكد ان القرار الاميركي من شأنه إشعال نار انتفاضة كبيرة لن تقتصر على حدود فلسطين المحتلة .واوضح ان المنطقة ستشهد لا محال مرحلة تصعيد بين قوات المقاومة ومن يقف وراء هذا المخطط وحماتهم بمن فيهم آل سعود .
وشدد على ان جميع مخططات الاعداء ستفشل كما فشلت مخططاتها لاثارة الفتنة في لبنان وكردستان العراق وان تاكيد اميركا على انهاء القضية الفلسطينية خطأ استراتيجي .
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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