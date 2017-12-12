أعلن آمر جامعة الدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد عباس فرج بور بانه سيتم قريبا تاسيس كلية للشؤون السايبرية في هذه الجامعة.

وفي كلمة له خلال ملتقى "القيادة والتحكم" المنعقد بطهران، اعتبر آمر جامعة الدفاع الجوي العميد عباس فرج بور، القائد الاسبق للقوة الجوية الايرانية الشهيد منصور ستاري بانه المؤسس للقيادة والتحكم في ايران وان شهداء موقع سوباشي الراداري اول شهداء القيادة والتحكم وقال، ان المسالة المطروحة في العالم اليوم هي المنظمات المترابطة في محور شبكة واحدة وان منظمة الدفاع الجوي قد تبلورت منذ البداية على اساس الارتباط في اطار الشبكة والقيادة والتحكم.

واشار الى تاسيس جامعة الدفاع الجوي في العام 2014 وقال، ان هذه الجامعة تضم 3 كليات وهي القيادة والتحكم والميكانيك وسيتم قريبا تأسيس كلية رابعة هي السايبرية.

واوضح بان 1500 طالب جامعي تخرجوا لغاية الآن من جامعة الدفاع الجوي ودخلوا ساحة الدفاع عن الثورة.

واكد باننا في هذه الجامعة نسعى لنصبح في خطوة اولى القطب العلمي للقيادة والتحكم في المنطقة.