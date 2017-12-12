  • الثلاثاء ٢٣ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209038 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 17:37 الاقسام: محليات  
تأسيس كلية للشؤون السايبرية في جامعة الدفاع الجوي

تأسيس كلية للشؤون السايبرية في جامعة الدفاع الجوي

أعلن آمر جامعة الدفاع الجوي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد عباس فرج بور بانه سيتم قريبا تاسيس كلية للشؤون السايبرية في هذه الجامعة.
وفي كلمة له خلال ملتقى "القيادة والتحكم" المنعقد بطهران، اعتبر آمر جامعة الدفاع الجوي العميد عباس فرج بور، القائد الاسبق للقوة الجوية الايرانية الشهيد منصور ستاري بانه المؤسس للقيادة والتحكم في ايران وان شهداء موقع سوباشي الراداري اول شهداء القيادة والتحكم وقال، ان المسالة المطروحة في العالم اليوم هي المنظمات المترابطة في محور شبكة واحدة وان منظمة الدفاع الجوي قد تبلورت منذ البداية على اساس الارتباط في اطار الشبكة والقيادة والتحكم.
واشار الى تاسيس جامعة الدفاع الجوي في العام 2014 وقال، ان هذه الجامعة تضم 3 كليات وهي القيادة والتحكم والميكانيك وسيتم قريبا تأسيس كلية رابعة هي السايبرية.
واوضح بان 1500 طالب جامعي تخرجوا لغاية الآن من جامعة الدفاع الجوي ودخلوا ساحة الدفاع عن الثورة.
واكد باننا في هذه الجامعة نسعى لنصبح في خطوة اولى القطب العلمي للقيادة والتحكم في المنطقة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/9393 sec