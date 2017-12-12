اعتبر رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني ان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني، بأنه اجراء متهور؛ مصرحا ان هذا القرار بدلا من ان يجسّد قدرات امريكا والكيان الصهيوني كشف عن ان البلدين يقدمان على اي اجراء من اجل التغطية على نقاط الضعف والهزائم التي تعرضا لها في المنطقة.

جاءت تصريحات آية الله آملي لاريجاني خلال اجتماع كبار المسؤولين في السلطة القضائية؛ مضيفا ان امريكا والكيان الصهيوني جندا كافة قدراتهما خلال الاعوام والاشهر الاخيرة بهدف تهميش القضية الفلسطينية كونها القضية الاولى في العالم الاسلامي.

وتابع قائلا : لكن قرار ترامب غير الحكيم ادى من جديد الى طرح القضية الفلسطينية بوصفها القضية الاسلامية الاولى.

وشدد رئيس السلطة القضائية على ان المسلمين سيقفون بوجه هذا القرار الامريكي ويجسّدون عبر تماسكهم من جديد بانهم سيضعون امريكا في مزيد من العزلة.

ولفت آية الله املي لاريجاني الى ان الاعداء انفقوا مبالغ طائلة لتاسيس داعش والقيام بممارسات اخرى لضرب جبهة المقاومة واثارة التوترات في العالم الاسلامي وبالتالي تشويه صورة الاسلام؛ لكنهم ادركوا اليوم بان كافة المبالغ التي انفقت كانت بلا جدوى.

وفي جانب اخر من تصريحاته، قال رئيس السلطة القضائية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بادرت الى مساندة الدول الشقيقة بما فيها العراق وسوريا ولبنان وبدعوة من الحكومات في هذه الدول، لتفشل مزاعم امريكا والكيان الصهيوني وعملائهم الاقليميين الذين حاولوا التقدم الى خلف حدود البلاد؛ حيث ان الجمهورية الاسلامية هي من تقف اليوم خلف حدود الكيان الصهيوني.