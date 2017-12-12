  • الثلاثاء ٢٣ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209037 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 17:31 الاقسام: محليات  
رئيس السلطة القضائية: قرار ترامب حول القدس محاولة للتغطية على الهزائم الامريكية
مؤكداً بأن المسلمين سيقفون بوجه هذا القرار

رئيس السلطة القضائية: قرار ترامب حول القدس محاولة للتغطية على الهزائم الامريكية

اعتبر رئيس السلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني ان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب حول الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني، بأنه اجراء متهور؛ مصرحا ان هذا القرار بدلا من ان يجسّد قدرات امريكا والكيان الصهيوني كشف عن ان البلدين يقدمان على اي اجراء من اجل التغطية على نقاط الضعف والهزائم التي تعرضا لها في المنطقة.
جاءت تصريحات آية الله آملي لاريجاني خلال اجتماع كبار المسؤولين في السلطة القضائية؛ مضيفا ان امريكا والكيان الصهيوني جندا كافة قدراتهما خلال الاعوام والاشهر الاخيرة بهدف تهميش القضية الفلسطينية كونها القضية الاولى في العالم الاسلامي.
وتابع قائلا : لكن قرار ترامب غير الحكيم ادى من جديد الى طرح القضية الفلسطينية بوصفها القضية الاسلامية الاولى.
وشدد رئيس السلطة القضائية على ان المسلمين سيقفون بوجه هذا القرار الامريكي ويجسّدون عبر تماسكهم من جديد بانهم سيضعون امريكا في مزيد من العزلة.
ولفت آية الله املي لاريجاني الى ان الاعداء انفقوا مبالغ طائلة لتاسيس داعش والقيام بممارسات اخرى لضرب جبهة المقاومة واثارة التوترات في العالم الاسلامي وبالتالي تشويه صورة الاسلام؛ لكنهم ادركوا اليوم بان كافة المبالغ التي انفقت كانت بلا جدوى.
وفي جانب اخر من تصريحاته، قال رئيس السلطة القضائية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية بادرت الى مساندة الدول الشقيقة بما فيها العراق وسوريا ولبنان وبدعوة من الحكومات في هذه الدول، لتفشل مزاعم امريكا والكيان الصهيوني وعملائهم الاقليميين الذين حاولوا التقدم الى خلف حدود البلاد؛ حيث ان الجمهورية الاسلامية هي من تقف اليوم خلف حدود الكيان الصهيوني.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0641 sec