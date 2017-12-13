وافق مجلس الشورى الاسلامي على قرار يسمح للمواطنين من الاقليات الدينية المعترف بها في الدستور بالترشح لانتخابات المجلس البلدية والقروية في البلاد.

وفي اجتماع يوم الثلاثاء تدارس النواب تفاصيل مشروع تعديل قانون تنظيمات وواجبات وانتخابات المجلس البلدية في البلاد وانتخاب رؤساء البلديات، ووافقوا على مادته الاولى بـ 152 صوتا مؤيدا و 41 صوتا معارضا و 13 صوتا ممتنعا.

ووفقا لهذه المادة يتم ضم ملاحظتين، اولى وثانية، الى المادة 30 من هذا القانون المصادق عليه في عام 1996 ويتم تعديل ارقام ملاحظاته.

وصادق النواب على الملاحظة الاولى للمشروع المذكور والذي بموجبه يسمح للاقليات الدينية المعترف بها في الدستور القاطنين في مدن وقرى البلاد من الترشح لانتخابات المجالس فيها.

ووفقا للملاحظة الثانية للمشروع يتوجب على مرشحي الاقليات الدينية ان يكونوا مؤمنين وملتزمين عمليا بمبادئ دينهم.