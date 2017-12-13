  • الأربعاء ٢٤ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الأربعاء , ديسمبر 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209036 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 17:28 الاقسام: محليات  
مجلس الشورى يسمح للأقليات الدينية بالترشح لانتخابات المجالس البلدية

مجلس الشورى يسمح للأقليات الدينية بالترشح لانتخابات المجالس البلدية

وافق مجلس الشورى الاسلامي على قرار يسمح للمواطنين من الاقليات الدينية المعترف بها في الدستور بالترشح لانتخابات المجلس البلدية والقروية في البلاد.
وفي اجتماع يوم الثلاثاء تدارس النواب تفاصيل مشروع تعديل قانون تنظيمات وواجبات وانتخابات المجلس البلدية في البلاد وانتخاب رؤساء البلديات، ووافقوا على مادته الاولى بـ 152 صوتا مؤيدا و 41 صوتا معارضا و 13 صوتا ممتنعا.
ووفقا لهذه المادة يتم ضم ملاحظتين، اولى وثانية، الى المادة 30 من هذا القانون المصادق عليه في عام 1996 ويتم تعديل ارقام ملاحظاته.
وصادق النواب على الملاحظة الاولى للمشروع المذكور والذي بموجبه يسمح للاقليات الدينية المعترف بها في الدستور القاطنين في مدن وقرى البلاد من الترشح لانتخابات المجالس فيها.
ووفقا للملاحظة الثانية للمشروع يتوجب على مرشحي الاقليات الدينية ان يكونوا مؤمنين وملتزمين عمليا بمبادئ دينهم.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1339 sec