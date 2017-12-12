أكد رئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية في وزارة الداخلية الايرانية رمضان شجاعي كياسري، بان تطوير العلاقات مع المانيا يحظى بأهمية خاصة لنا ونأمل باستمرار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية.

وخلال استقباله السفير الالماني في طهران ميكائيل كلور برشتولد، قال شجاعي كياسري، ان التطورات الاقليمية والعالمية تستوجب زيادة الاتصالات والتعاون بين البلدين وبطبيعة الحال فان العلاقات الايرانية الالمانية تشهد نموا متزايدا.

واشار المسؤول في الداخلية الايرانية الى زيارته الاخيرة الى المانيا ولقاءاته مع عدد من المسؤولين الالمان قائلا، انه تم خلال تلك اللقاءات بحث قضايا مثل مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والجرائم السيبرانية المنظمة وعودة اللاجئين ومواجهة الكوارث الطبيعية.

وتابع رئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية في وزارة الداخلية الايرانية قائلا، نامل في ظل اجتماعات مسؤولي البلدين التوقيع النهائي على اتفاق التعاون من قبل وزراء البلدين.

واضاف، ان تطوير العلاقات مع المانيا يحظى باهمية خاصة بالنسبة لنا ونامل في استمرار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية، كما نطلب زيادة دعم اوروبا والمانيا لايران في مجال اللاجئين، فايران تستضيف اكثر من 3 ملايين لاجئ افغاني منذ 40 عاما وهي التي تتحمل نفقاتهم. نحن بحاجة الى دعم اوروبا للسيطرة على هجرة هؤلاء المهاجرين الى اوروبا.

من جانبه قال السفير الالماني في طهران، خلال اللقاء، ان العلاقات بين البلدين تشهد نموا ونحن يمكننا التباحث بصورة مريحة ومثمرة حول القضايا المشتركة.