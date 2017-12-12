  • الثلاثاء ٢٣ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 209034 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 17:25 الاقسام: محليات  
مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد على تطوير التعاون بين طهران وبرلين

مسؤول بوزارة الداخلية يؤكد على تطوير التعاون بين طهران وبرلين

أكد رئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية في وزارة الداخلية الايرانية رمضان شجاعي كياسري، بان تطوير العلاقات مع المانيا يحظى بأهمية خاصة لنا ونأمل باستمرار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية.
وخلال استقباله السفير الالماني في طهران ميكائيل كلور برشتولد، قال شجاعي كياسري، ان التطورات الاقليمية والعالمية تستوجب زيادة الاتصالات والتعاون بين البلدين وبطبيعة الحال فان العلاقات الايرانية الالمانية تشهد نموا متزايدا.
واشار المسؤول في الداخلية الايرانية الى زيارته الاخيرة الى المانيا ولقاءاته مع عدد من المسؤولين الالمان قائلا، انه تم خلال تلك اللقاءات بحث قضايا مثل مكافحة الارهاب وتهريب المخدرات والجرائم السيبرانية المنظمة وعودة اللاجئين ومواجهة الكوارث الطبيعية.
وتابع رئيس مركز الاعلام والشؤون الدولية في وزارة الداخلية الايرانية قائلا، نامل في ظل اجتماعات مسؤولي البلدين التوقيع النهائي على اتفاق التعاون من قبل وزراء البلدين.
واضاف، ان تطوير العلاقات مع المانيا يحظى باهمية خاصة بالنسبة لنا ونامل في استمرار التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياحية، كما نطلب زيادة دعم اوروبا والمانيا لايران في مجال اللاجئين، فايران تستضيف اكثر من 3 ملايين لاجئ افغاني منذ 40 عاما وهي التي تتحمل نفقاتهم. نحن بحاجة الى دعم اوروبا للسيطرة على هجرة هؤلاء المهاجرين الى اوروبا.
من جانبه قال السفير الالماني في طهران، خلال اللقاء، ان العلاقات بين البلدين تشهد نموا ونحن يمكننا التباحث بصورة مريحة ومثمرة حول القضايا المشتركة.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1483 sec