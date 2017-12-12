إنطلقت أعمال المعرض الدولي الثالث لصناعة البناء، الثلاثاء، في مقر المعارض الدولية بمدينة تبريز (شمال شرق) على أن يستمر الى 16 ديسمبر.

وتشارك في المعرض شركات ووحدات إنتاجية مختلفة من مختلف محافظات البلاد، بالإضافة الى مندوبين من الشركات الأوروبية والآسيوية من دول ألمانيا وسويسرا وفرنسا والصين وفنلندا وتركيا وهونغ كونغ وتايوان واليابان وكوريا وبولندا.

وتعرض الشركات المشاركة في المعرض أحدث منتجاتها في مجالات صناعة الأنابيب والتركيبات وأنظمة التبريد والتدفئة وتصميم الديكورات الداخلية ومستلزمات ومواد البناء والحنفيات وتغطية الجدران والبلاط وصناعة الشبابيك والأبواب والبلاط والسيراميك والمقاولون والمنشورات المتخصصة.