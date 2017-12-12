أعلن وزير النقل والتنمية الحضرية، عباس آخوندي، ان ايران أبرمت إتفاقاً مع الجانب الروسي لتصنيع 6 آلاف و800 عربة قطار شحن وسيتم بناء الجانب الأكبر من هذه العربات في داخل ايران.

وأفاد موقع الإذاعة والتلفزيون الايراني، ان الوزير آخوندي قال: العام الجاري سوف يشهد افتتاح 5 محطات لسكك الحديد في خمس محافظات ايرانية، موضحاً ان هذا المشروع شهد تقدماً بنسبة 90 بالمئة. وأضاف: ان ما يقارب 516 كلم من السكك الحديد سيتم إنشاؤها هذا العام، مشيراً الى وجود حاجة لتصنيع عربات قطار شحن لهذه السكك الحديثة الإنشاء.