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رقم الخبر: 209032 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 17:59 الاقسام: اقتصاد  
إتفاق إيراني-روسي لتصنيع 6 آلاف و800 عربة قطار شحن

إتفاق إيراني-روسي لتصنيع 6 آلاف و800 عربة قطار شحن

أعلن وزير النقل والتنمية الحضرية، عباس آخوندي، ان ايران أبرمت إتفاقاً مع الجانب الروسي لتصنيع 6 آلاف و800 عربة قطار شحن وسيتم بناء الجانب الأكبر من هذه العربات في داخل ايران.

وأفاد موقع الإذاعة والتلفزيون الايراني، ان الوزير آخوندي قال: العام الجاري سوف يشهد افتتاح 5 محطات لسكك الحديد في خمس محافظات ايرانية، موضحاً ان هذا المشروع شهد تقدماً بنسبة 90 بالمئة. وأضاف: ان ما يقارب 516 كلم من السكك الحديد سيتم إنشاؤها هذا العام، مشيراً الى وجود حاجة لتصنيع عربات قطار شحن لهذه السكك الحديثة الإنشاء.

 
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