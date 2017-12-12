ونوه حميد كارغر، الثلاثاء، إلى أنه خلال الفترة المذكورة تم تصدير أكثر من 3000 طن من السجاد اليدوي إلى 80 بلداً بقيمة تصل إلى 269 مليون دولار، وقال: ان صادرات 359 مليون دولار من السجاد خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 21 مارس 2017)، وأضاف: ان هذا الرقم وصل إلى ما يقارب 296 مليون دولار من العام الذي سبقه.