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|رقم الخبر: 209031
|تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017
|الوقت: 17:58
|الاقسام: اقتصاد
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زيادة حجم صادرات السجاد اليدوي الإيراني بنسبة 31%
أعلن رئيس المركز الوطني للسجاد عن نمو حجم صادرات السجاد اليدوي الإيراني بنسبة ۳۱% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (21 مارس/ آذار - 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) إلى 80 بلداً.
ونوه حميد كارغر، الثلاثاء، إلى أنه خلال الفترة المذكورة تم تصدير أكثر من 3000 طن من السجاد اليدوي إلى 80 بلداً بقيمة تصل إلى 269 مليون دولار، وقال: ان صادرات 359 مليون دولار من السجاد خلال العام الإيراني الماضي (انتهى 21 مارس 2017)، وأضاف: ان هذا الرقم وصل إلى ما يقارب 296 مليون دولار من العام الذي سبقه.
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