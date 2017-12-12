إنطلق المعرض الدولي التاسع عشر للمنتجات البحرية والملاحية، الثلاثاء، بحضور قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمدير التنفيذي لمنطقة كيش الحرة وسفيرة هولندا لدى إيران وعدد آخر من المسؤولين في جزيرة كيش.

وقال أمين المعرض الدولي التاسع عشر للمنتجات البحرية والملاحية سعيد مظاهري، يوم أمس، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): يتطرق هذا المعرض الى محاور مختلفة في المجال البحري بما فيها دور المنتجات البحرية في اقتصاد البلاد ونقد القضايا والعوائق ذات الصلة وتحديد الحلول والأساليب التنفيذية الملائمة لاحتوائها مع الأخذ بنظر الإعتبار الفرص المتاحة لتطوير السواحل في البلاد واستقطاب الأسواق العالمية للمنتجات البحرية الى المصانع الداخلية أكثر فأكثر.

يذكر أن ما يزيد عن 100 شركة داخلية و60 شركة خارجية تشارك في المعرض من مختلف بلدان العام خاصة أوروبا بما فيها هولندا وألمانيا والنرويج وإيطاليا وتركيا والصين واسبانيا وفنلندا وفرنسا والإمارات والهند وماليزيا اليونان والدنمارك وكوريا الجنوبية وغيرها.

واعتبر مظاهري النهوض بالعلاقات الدولية في مجال الصناعات البحرية والملاحية واستعراض الطاقات والكفاءات للمشاركين وفي النهاية تعرف عامة الناس والمسؤولين على الأرضية والطاقات المتوفرة لدى المشاركين من أهم أهداف هذا المعرض، وقال: تم تخصيص أجنحة من المعرض للصناعات السمكية والمواصلات والنقل البحري والنفط والغاز عبر الساحل والقوانين والمعايير والمعاهدات الدولية وصناعة إنتاج العوامات والأجهزة والمعدات الخاصة بالملاحة البحرية والمحيطية والعلوم الجوية والسياحة البحرية والأمن في البحر وفي مجال العوامات العسكرية. وأضاف: ان الملتقى والمعرض الدوليين يعقدان من قبل نقابة الهندسة البحرية الايرانية ومنظمة منطقة كيش الحرة بالتعاون مع المنظمات البحرية في البلاد وان المعرض مفتوح للجمهور.

ويزور أكثر من مليون و700 ألف سائح محلي وأجنبي جزيرة كيش (جنوب) سنوياً ويتمتعون بمختلف المعالم الطبيعية والترفيهية والسياحية المتوفرة فيها.