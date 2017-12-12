أكد محافظ البنك المركزي الايراني، ولي الله سيف، أن البنك قد تخلى عملياً عن عملة الدولار الأميركي بالتعاملات التجارية وفي النظام المصرفي للبلاد ولم يعد يستخدم بشكل كبير.

وأوضح سيف على هامش مراسم مناسبة أسبوع الأبحاث بالبنك المركزي الايراني، الثلاثاء، ان البنك يتسلم العوائد ويسدد المدفوعات بمختلف العملات الأجنبية الأخرى.

من جهة ثانية، أكد سيف ان البنوك الايرانية تتعامل حالياً مع 245 مصرفاً بالعالم، فيما كان يقتصر التعامل على 33 مصرفاً قبل سريان الإتفاق النووي (يناير/ كانون الثاني 2015)، مضيفاً: ان هذا لا يعني بالضرورة أن الظروف طبيعية بالكامل، حيث لا تزال توجد بعض القيود نسعى لمعالجتها.