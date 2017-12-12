قال رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة تنمية وتحديث الصناعات المنجمية الايرانية (ايميدرو): ان ايران خططت لزيادة حجم إنتاجها من الفولاذ الى 55 مليون طن بحلول عام 2025 .

وأضاف مهدي كرباسيان، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده يوم الاثنين بمناسبة تدشين مشروع إنتاج الصلب في مدينة شادكان بمحافظة خوزستان، قائلا: ان طاقات ايران لإنتاج الفولاذ تبلغ حالياً 32 مليون طن، حيث سترتفع هذه الطاقة الى 55 مليون طن من خلال تدشين عدد من المشاريع العملاقة لإنتاج الفولاذ بما في ذلك تدشين كافة وحدات الإنتاج لمعملي (ميانة) و(شادغان) للفولاذ.

وأشار كرباسيان الى زيادة إنتاج ايران من الفولاذ، وقال: ان ايران أنتجت 17 مليون طن من الفولاذ خلال العام الايراني الماضي، لكن حجم الإنتاج سيبلغ 20 مليون طن خلال العام الايراني الحالي (بدأ في 21آذار/ مارس الماضي).

وأعلن رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة تنمية وتحديث الصناعات المنجمية الايرانية انه منذ بداية العام الايراني الحالي وحتى 23 من تشرين الأول الماضي، تم تصدير 700 ألف طن من الحديد الاسفنجي. وتطلع كرباسيان الى زيادة حجم إنتاج الحديد الاسفنجي في البلاد عبر تدشين 7 مشاريع للصلب بما يشمل مصنعي (سفيد دشت) و(ميانة) و(وحدة شادكان الصناعية) ومشروعي (نيريز) و(سبزوار)، وذلك بنسبة 6ر1 مليون طن الى الحجم الحالي للطاقات الإنتاجية لهذا المنتج الايراني.

ولفت كرباسيان الى افتتاح خط إئتماني بمبلغ 8ر1 مليار يورو من جانب الصين خصيصاً لمشاريع الصلب في ايران، بما يزيل القلق بشأن تدشين هذه المشاريع داخل البلاد.