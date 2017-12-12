اكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي بان التقدم الحاصل في البلاد ومنجزات منظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة مبنية على التكنولوجيا الحديثة رغم المشاكل والحظر القائم.

واعتبر بروجردي الحظر الظالم ضد الشعب الايراني بأنه يشكل فرصة للاكتفاء الذاتي ونهوض البلاد وقال، ان مجلس الشورى الاسلامي يبذل كل جهوده لدعم تطوير الصناعات المختلفة في البلاد ومنها الصناعة الجوية ومنظمة الصناعات الجوية.

واشاد بجهود ومساعي خبراء منظمة الصناعات الجوية في وزارة الدفاع للوصول الى الاهداف المتوخاة في البلاد.

بدوره اشار المدير التنفيذي لمنظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة العميد بني طرفي الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية الحكيمة لوزارة الدفاع حول ضرورة تصنيع طائرة مقاتلة وطنية، وقال ان ايجاد وتطوير البنى التحتية اللازمة في هذا المجال مدرج في جدول اعمال منظمة الصناعات الجوية .

واعتبر تدشين جميع خطوط اصلاح وصيانة الطائرات الموجودة في البلاد بانه من بركات الجمهورية الاسلامية وجهود منتسبي منظمة الصناعات الجوية وقال ان هذه القدرات تخدم بشكل كبير تعزيز البنية الدفاعية للقوات المسلحة والصناعة الجوية للبلاد .

كما اعتبر صناعة قطع غيار قطاع الصناعة الجوية بالبلاد في ضوء توجيهات قائد الثورة الاسلامية بانها من مهام منظمة الصناعات الجوية للقوات المسلحة وقال، لله الحمد باتت ايران تمتلك مثل هذه التقنيات والتكنولوجيا حيث يجري الان تصميم وانتاج الكثير من قطع الغيار اللازمة في البلاد من قبل منظمة الصناعات الجوية .