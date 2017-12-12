اكد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري بان الامن والاستقرار في ايران مثالي، لافتا الى فشل جميع المؤامرات التي استهدفت ايران في المنطقة.

وفي تصريح له خلال اجتماع المجلس الاداري في محافظة خوزستان والذي عقد في مركز المحافظة مدينة اهواز، قال جهانغيري، ان جميع المؤامرات التي تم التخطيط لها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في المنطقة قد فشلت بفضل الباري تعالى.

واشار الى ان داعش قد جرى تاسيسه لضرب الامن في ايران واضاف، ان سياسات العدو في المنطقة قد لقيت الفشل واحدة بعد اخرى.

وانتقد القرار الاميركي الاخير في الاعتراف الرسمي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وقال، ان هذه الخطوة التي اقدم عليها الرئيس الاميركي حمقاء بالمعنى الحقيقي للكلمة وأدت الى استفزاز مشاعر مسلمي العالم.

واكد بان هذا الاجراء سيلقى الفشل واضاف، ان نقل عاصمة الكيان الصهيوني الى القدس الشريف مجرد عمل استعراضي.

واكد النائب الاول للرئيس الايراني ان عيون الكثيرين ترنو الى ايران وبناء عليه لابد من العمل على حل المشكلات سريعا.