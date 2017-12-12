* هنية: ايران هي سند قوي ومقاوم في الدفاع عن القضية الفلسطينية

اكد رئیس الجمهوریة حجة الاسلام حسن روحاني على التیارات الفلسطینیة والعالم الاسلامي بضرورة تغلیب الوحدة والمقاومة ضد المخطط الصهیو - امریكي المشؤوم؛ مصرحا خلال اتصال هاتفي مساء الاثنین مع رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس 'اسماعیل هنیة'، ان الانتفاضة الجدیدة ستتواصل حتى تحقیق حقوق الشعب الفلسطیني.

ووصف روحاني خلال الاتصال قرار رئیس جمهوریة امریكا المسیئ للقدس الشریف بانه مخطط مشؤوم ضد فلسطین والعالم الاسلامي، مشددا على ان الشعب الفلسطیني المظلوم والامة الاسلامیة سیفشلون هذا المخطط الصهیو- امریكي بفضل وحدتهم ومقاومتهم وصمودهم قطعا.

وفیما اكد على مواقف الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة المنددة بقوة للقرار الامریكي، قال الرئیس روحاني ان هذا الاجراء الخاطئ فضح هویة امریكا والكیان الصهیوني للعالم اكثر من ذي قبل واثبت بان هؤلاء لن یرغبوا في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطیني ابدا.

ودعا رئیس الجمهوریة التیارات الفلسطینیة الى تعزیز الوحدة فیما بینهما للتصدي بحسم للكیان الصهیوني وامریكا؛ وفي الخطوة التالیة ان یعلن العالم الاسلامي وبصوت واحد ومتماسك رفضه لهذا المشروع المشؤوم.

واردف قائلا ان زعماء البلدان الاسلامیة وخلال قمة التعاون الاسلامي الاربعاء القادم في تركیا، سیعلنون قطعا وبصوت مدوّ احتجاجهم (ضد القرار الامریكي) على مسامع العالم اجمع.

واشار الرئیس الایراني في هذا الاتصال الى تقریر رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس حول الانتفاضة الجدیدة ضد الكیان الصهیوني بحیث استشهد لحد الان اربعة فلسطینیین واصیب اكثر من الف و500 اخرین، مصرحا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ستواصل وقوفها الى جانب الشعب الفلسطیني.

وتابع قائلا: نحن نفخر بالشعب الفلسطیني على مقاومته وجهاده وصموده وتضحیاته في مواجهة العدو الصهیوني، ونحن على یقین بأن الانتفاضة الجدیدة تمضي في الاتجاه الصحیح لإستیفاء حقوق الشعب الفلسطیني.

ال ذلك، اعرب رئیس المكتب السیاسی لحركة حماس، خلال الاتصال الهاتفی الیوم الاثنین مع الرئیس روحانی، اعرب عن تقدیره لمواقف الجمهوریة الاسلامیة الثابتة والمبدئیة في مساندة الشعب الفلسطیني الشریف.

وصرح هنیة قائلا انه من وجهة نظر الشعب الفلسطیني فإن الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تشكل دعامة قویة وصامدة فی سیاق دعم تطلعات شعب فلسطین.

ووصف رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس، قرار الرئیس الامریكي حول القدس الشریف بانه اعتداء سافر على حقوق الامة الاسلامیة جمعاء؛ مؤكدا ان الشعب الفلسطیني لن یسمح بصموده للكیان الصهیوني وامریكا تنفیذ هذا القرار؛ ذلك ان القدس الشریف یعود لفلسطین والعالم الاسلامي.

ودعا هنیة جمیع الدول الاسلامیة الي مساندة الشعب الفلسطیني والقدس الشریف عبر قراراتهم الحاسمة خلال قمة التعاون الاسلامي القادمة في تركیا.