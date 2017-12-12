اكد سفير فلسطين في لبنان 'اشرف دبور' في حديث خاص لـ'ارنا' ان ما تشهده الاراضي الفلسطينية هو انتفاضة لن تتوقف الا بعودة الحق الفلسطيني.

واعتبر السفير 'اشرف دبور' في حديث مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، كل ما تم تداوله حول جعل منطقة ابوديس كعاصمة للدولة الفلسطينية بدلا عن القدس، 'كلام غير دقيق' مؤكدا بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يتمسك بالقدس.

وقال ان الفلسطينيين متسلحون بكل اشكال النضال في المرحلة الحالية الا انهم متفقون على ان المقاومة الشعبية هي التي تناسب المرحلة الحالية ودعا دبور الدول العربية الى الوقوف وقفة رجل واحد الى جانب فلسطين والقدس.

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:

*ارنا: ما هو تقييمكم للحراك الشعبي الفلسطيني منذ صدور قرار ترامب باعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني؟ هل ترون ان ما يجري هو انتفاضة شاملة مستمرة ام هبة شعبية تنتهي سريعا؟

**اشرف دبور: انا لا اميل الى استخدام مصطلح الهبة في توصيف ما تشهده الاراضي الفلسطينية . منذ فترة شهدت القدس هبة استمرت اربعة عشرة يوما احتجاجا على قرار الاحتلال تركيب بوابات الكترونية على مداخل المسجد الاقصى. حينها واجه المقدسيون رجالا ونساء واطفالا واعتصموا في الشوارع والباحات يؤدون الصلاة في الشوارع ولم ينسحبوا الا بعد تحقيق هدفهم بازالة البوابات الالكترونية التي كانت مقدمة لتهويد الحرم القدسي كما حصل مع الحرم الابراهيمي.

اما اليوم وامام هذا القرار الخطير الذي يهدف الى ضرب المشروع الوطني الفلسطيني فان الشعب الفلسطيني سيخوض انتفاضة واسعة. وسيرى ترامب ان الفلسطينيين لن يقفوا عند حد ولن يقبلوا بالمساس بالمسجد الأقصى وبالمدينة المقدسة التي هي ليست فقط للشعب الفلسطيني انما لكل الامة وللمسيحيين كما للمسلمين وستبقى كذلك. الانتفاضة مستمرة والشعب الفلسطيني مستمر بنضاله كما عودنا الشعب الفلسطيني منذ احتلال فلسطين الى ان يعود الحق الفلسطيني.

*ارنا: سعادة السفير توصيفك للقرار واعتباره خطير جدا يقود الى سؤال حول ردة فعل السلطة الفلسطينية وخاصة الرئيس محمود عباس. فقد اعتبرت المواقف التي اطلقها عباس تعليقا علي قرار ترامب انها دون المستوى المطلوب ؟

**اشرف دبور: هذا الكلام يتكرر لدى بعض المحللين ولكن انا لا افهم ما هو المقصود بانه دون المستوى المطلوب .

*ارنا: يعني كان منتظرا ان يتخذ قرارات حاسمة مثل وقف التنسيق الامني مع العدو او اعلان وقف المفاوضات كما ذهب البعض الى ان المطلوب كان الغاء اتفاق اوسلو؟

**اشرف دبور: اولا لا تنسيق امني مع العدو منذ قضية البوابات . وقتها اعلن الرئيس ابو مازن وقف التنسيق وهذا القرار لا يزال ساريا حتى الآن ولم نعلن عكس ذلك اما اوسلو فهو ليس اتفاقا ليلغي هو اعلان مبادئ ولم يلتزم الاسرائيليون ببنوده لذلك نعتبره منتهيا منذ العام 1999 وهو التوقيت الذي كيان يفترض ان تقوم عنده الدولة الفلسطينينة على العكس من ذلك دخل الاسرائيليون الى الضفة واجتاحوها ووصلوا الى رام الله وحاصروا مقر اقامة الرئيس عرفات الى ان استشهد . اما المفاوضات فهي ايضا متوقفة ولم تحصل اي جولة منذ العام 2004 .

*ارنا: تقول سعادة السفير ان التنسيق الامني متوقف . هل هذا يعني انكم تسمحون كسلطة لفصائل المقاومة بأن تقوم بعمليات مسلحة دون اي عرقلة من قبل الأجهزة الامنية؟

**اشرف دبور: نحن متسلحون بكافة اشكال النضال من اجل انجاز التحرير. كما ان حركتي فتح وحماس يحرضان باستمرار على العمل المقاوم. واليوم فان معظم الفصائل الفلسطينية هي مع التظاهر السلمي لأننا نعتقد ان هذا الشكل من المقاومة يناسب المرحلة وسيؤتي ثماره. والمقاومة الفلسطينية منذ الستينات استخدمت كل اساليب النضال وشهدنا الانتفاضة الأولى في العام 1987 ثم الانتفاضة الثانية في العام 2000 .

واليوم اضافة الى الانتفاضة الشعبية فان الرئيس الفلسطيني رفض استقبال نائب الرئيس الاميركي. كما اننا سنحرك الدعاوي ضد اسرائيل في المنظمات الدولية الحقوقية ويسجل للرئيس محمود عباس انه قال 16 مرّة لا للرئيس الاميركي اليس هذا شكل من اشكال المقاومة.

*ارنا: هل تعتبرون ان ردود الفعل العربية الرسمية هي بالمستوى المطلوب ؟

**اشرف دبور: انا اوجه نداء لأخواننا العرب بان يحذو حذو لبنان بالدعم والمواقف. نحن نثمّن الدور اللبناني من الرؤساء الثلاث الى كلمة الوزير جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب. ان لبنان كان في هذه المرحلة بمثابة الرئة التي اعطت الأوكسجين للشعب الفلسطيني.

*ارنا: هل انتم راضون عن بيان وزراء الخارجية العرب؟

**اشرف دبور: البيان كان جيدا بالاجمال الا اننا كنا نفضل ان يتضمن عبارات واضحة حول رفض القرار الاميركي وعدم السماح بمروره. نتمنى ان يقف العرب وقفة رجل واحد من اجل القدس.

*ارنا: سعادة السفير وردت معلومات صحفية عن ان الرئيس الفلسطيني تبلغ من الجانبين الاميركي والسعودي بمضمون خطة للتسوية تقضي بجعل منطقة ابوديس كعاصمة للدولة الفلسطينية بدلا عن القدس؟

**اشرف دبور: هذا الكلام غير دقيق. كل ما تم تداوله هو افكار طرحها الوفد الذي ارسله الرئيس الاميركي الى المنطقة وضم صهر ترامب وسفير واشنطن لدى اسرائيل وهذا الاخير رفض الرئيس عباس استقباله. اما عند لقاء الرئيس الاميركي بالرئيس عباس فقد اكد ابو مازن على الثوابت الفلسطينية وهي: القدس عاصمة لدولة فلسطين بحدود الـ67 وعودة اللاجئين. هذه ثوابت لا تنازل عنها ابدا.