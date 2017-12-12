دعا نواب مجلس الشورى الإسلامي كافة البلدان الإسلامية الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وخفض حجم تبادلاتها الإقتصادية مع أميركا الى أدنى مستوى ممكن.

كما طالب نواب مجلس الشورى الإسلامي خلال البيان الذي تمت قرائته اليوم الثلاثاء في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي، برلمانات كافة البلدان الإسلامية ان يوجهوا حكوماتهم لاختيار النهج الصحيح تلبية لمطالب الأمة الإسلامية.

وأكد النواب، 'ان القدس الشريف هي القبلة الأولى للمسلمين ومكان مقدس للأمة الإسلامية بأسرها'.

وصرح النواب في تتمة البيان، 'للأسف، قد أعلن الرئيس الأميركي المتاجر مؤخرا القدس الشريف عاصمة للكيان الصهيوني المزيف، وبالمناسبة، ان هذا الاجراء لهو أكبر دليل على الهوية المزيفة للكيان الصهيوني المجبور على الاعتماد على قوة متغطرسة تستخدم عنصر القوة ولا تبالي بالجوانب الأخرى للموضوع، وتعلن الاراضي الاسلامية عاصمة لكيان الاحتلال .

وحيا البيان ذكرى الامام الخميني(رض)، الذي كشف طبيعة هذا الكيان عديم الهوية، حيث قال، 'ان المنطقة لن تنعم بالسلام والهدوء مع إسرائيل'.

وصرح النواب في جانب آخر من البيان، ان الحكومة والشعب الإيراني وامتثالا للإمام الراحل وقائد الثورة الإسلامية كانوا دوما داعمين للأهداف المقدسة للثورة الإسلامية بما فيها التصدي للكيان الصهيوني الغاصب.