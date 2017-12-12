اقترحت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، خفض عدد المقاعد المعدة للمشجعين في بعض المراكز الأولمبية بواقع أكثر من 30 ألف مقعد للحد من التكاليف، حسبما أوردت وكالة (كيودو) المحلية.

وجرى تقديم المقترح في اجتماع بين المنظمين ولجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية، المعنية بالإشراف على التجهيزات الجارية لاستضافة طوكيو 2020.

وتجري لجنة التنسيق حاليًا خامس زيارة إلى اليابان بهدف متابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث الرياضي.

وتريد اللجنة المنظمة خفض عدد المقاعد في 12 مركزًا، بما فيها الإستاد الأولمبي الجديد، الذي يقع حاليًا قيد الإنشاء، والذي تم الاتفاق على تقليل عدد مقاعده (من 80 ألفًا إلى 68 ألفًا).

ومن بين المقترحات يبرز خفض عدد المقاعد في المراكز المخصصة للفروسية (من 14 ألفًا إلى 9.3 آلاف) والمركز المخصص للملاكمة (من 10 آلاف إلى 7.7 آلاف) وساحة الرماية (من 7 آلاف إلى 5 آلاف).

وتوجد مقترحات مماثلة تخص ملاعب كرة اليد وسباق الدراجات، بحسب (كيودو).

وتُختتم زيارة اللجنة المنسقة اليوم الأربعاء بعد متابعة الاستعدادات الجارية في اليابان لاستضافة أولمبياد 2020.