  • الثلاثاء ٢٣ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208995 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 15:34 الاقسام: رياضة  
طوكيو تقترح تخفيض سعة ملاعب أولمبياد 2020

طوكيو تقترح تخفيض سعة ملاعب أولمبياد 2020

اقترحت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، خفض عدد المقاعد المعدة للمشجعين في بعض المراكز الأولمبية بواقع أكثر من 30 ألف مقعد للحد من التكاليف، حسبما أوردت وكالة (كيودو) المحلية.

وجرى تقديم المقترح في اجتماع بين المنظمين ولجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية، المعنية بالإشراف على التجهيزات الجارية لاستضافة طوكيو 2020.

وتجري لجنة التنسيق حاليًا خامس زيارة إلى اليابان بهدف متابعة الاستعدادات الجارية لاستضافة الحدث الرياضي.

وتريد اللجنة المنظمة خفض عدد المقاعد في 12 مركزًا، بما فيها الإستاد الأولمبي الجديد، الذي يقع حاليًا قيد الإنشاء، والذي تم الاتفاق على تقليل عدد مقاعده (من 80 ألفًا إلى 68 ألفًا).

ومن بين المقترحات يبرز خفض عدد المقاعد في المراكز المخصصة للفروسية (من 14 ألفًا إلى 9.3 آلاف) والمركز المخصص للملاكمة (من 10 آلاف إلى 7.7 آلاف) وساحة الرماية (من 7 آلاف إلى 5 آلاف).

وتوجد مقترحات مماثلة تخص ملاعب كرة اليد وسباق الدراجات، بحسب (كيودو).

وتُختتم زيارة اللجنة المنسقة اليوم الأربعاء بعد متابعة الاستعدادات الجارية في اليابان لاستضافة أولمبياد 2020.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/8786 sec