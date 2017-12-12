تألق جيمس هاردن في الربع الأخير ليقود فريقه هيوستون روكتس لتعويض تأخره بفارق كبير إلى فوز 130-123 على نيو أورليانز بليكانز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الاثنين.

وتأخر روكتس بفارق 13 نقطة خلال الربع الثالث، لكنه انتفض بفضل ظهور هاردن الذي سجل 12 نقطة، وزميله كريس بول بشكل مميز قرب النهاية ليحقق روكتس انتصاره العاشر على التوالي في المسابقة.

وسجل هاردن 26 نقطة خلال المباراة ومرر 17 كرة حاسمة، وهو رقم قياسي للاعب خلال مسيرته، بينما أحرز بول 16 نقطة في آخر 13 دقيقة واستحوذ على تسع كرات مرتدة كما مرر ست كرات حاسمة.

وهذا الفوز 21 لروكتس هذا الموسم، مقابل خسارته أربع مرات، لكنه في المقابل حقق الانتصار في كل المباريات 11 التي خاضها بول.

وساهم كلين كابيلا في الانتصار أيضًا وسجل 28 نقطة بينما أضاف زميله إيريك جوردون 27 نقطة.

وأحرز إيتون مور لاعب بليكانز 36 نقطة في أكبر عدد يسجله من النقاط طوال مشواره، كما أضاف زميله جرو هوليداي 37 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافيًا للتفوق على روكتس.