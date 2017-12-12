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رقم الخبر: 208988 تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017 الوقت: 15:33 الاقسام: رياضة  
أفالانش يفوز على بنجوينز في دوري هوكي الجليد

أفالانش يفوز على بنجوينز في دوري هوكي الجليد

تفوق كولورادو أفالانش 2-1 على بيتسبرج بنجوينز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الإثنين.

وسجل مارك باربيريو الهدف الأول لأفالانش بعد مرور ست دقائق و17 ثانية من بداية الشوط الثالث، وأضاف زميله بليك كومو الهدف الثاني قبل حوالىص دقيقة ونصف الدقيقة على النهاية.

وبدا أن جوناثان بيرنير حارس أفالانش سيخرج بشباك نظيفة لكن فيل كيسيل سجل هدف بنجوينز الوحيد قبل 11.8 ثانية على النهاية.

وأنقذ الحارس بيرنير 39 محاولة على مرماه وساهم بشكل مؤثر في الانتصار بينما نجح تريستن جاري حارس بنجوينز في إيقاف 26 محاولة.

وفي لقاء آخر فاز دالاس ستارز 2-1 على نيويورك رينجرز عقب اللجوء لضربات الترجيح، وجاءت الضربة الحاسمة عن طريق جيسون سبيزا ليوقف ستارز سلسلة من 3 هزائم متتالية.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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