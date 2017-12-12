حسم تورينو مباراته أمام مضيفه لاتسيو وفاز عليه بنتيجة 1-3 مستغلا النقص العددي في صفوف "النسور" وذلك ضمن الجولة الـ15 لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى "الملعب الأولمبي" بالعاصمة روما، وقع الجناح الإسباني أليكس بيرينجير على هدف الزوار الأول (ق54)، قبل أن يضاعف لاعب الوسط الفنزويلي توماس رينكون النتيجة بعدها بعشر دقائق.

لم ييأس "نسور" العاصمة الإيطالية وقلصوا الفارق بتوقيع الإسباني لويس ألبرتو (ق69)، إلا أن البديل سيموني إديرا قضى على آمال أصحاب الأرض موقعا على الهدف الثالث للفريق الملقب بـ"التورو" (ق73).

وكان الإيطالي الدولي تشيرو إيموبيلي مهاجم "البيانكأتزوري"، قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة مع ختام الشوط الأول بعد تعديه بالضرب على بورديسو مدافع الضيوف (ق45+3).

وبهذه النتيجة كسر تورينو سلسلة تعادلاته في السيريا آ محققا فوزه الخامس هذا الموسم، ليرتقي مؤقتا إلى المرتبة الثامنة بعدما رفع رصيده لـ23 نقطة.

وعلى الجهة المقابلة مني لاتسيو بهزيمته الثالثة ليتجمد رصيده عند 32 نقطة استقر بها في المركز الخامس، خلف جاره روما الرابع بثلاث نقاط وبفارق 8 نقاط عن انتر ميلان المتصدر.