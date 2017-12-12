نجحت حكمة الساحة الدولية "مهسا قرباني" الأحد في أن تكون أول حكمة ساحة إيرانية تدير مباريات في كأس شرق آسيا للسيدات وذلك خلال البطولة الجارية حاليا، في العاصمة اليابانية طوكيا، ولم يسبق للبطولة الإقليمية الاستعانة بحكام ساحة إناث من منطقة الشرق الأوسط.

وقد أدارت قرباني لقاء كوريا الجنوبية مع جارتها الشمالية الذي انتهى بفوز الأخيرة بهدف وحيد من توقيع المهاجمة كيم يون مي (24 عاما) في الدقيقة 18.

ولم تشهد المباراة أي بطاقة ملونة لتكون من أكثر المباريات هدوءًا في المسابقة التي انطلقت لأول مرة عام 2005

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وسبق لقرباني إدارة بعض مباريات كأس أمم آسيا 2017 للناشئات تحت 16 عاما في تايلند خلال سبتمبر/أيلول الماضي حيث قادت الحكمة الإيرانية مباراتي اليابان وبنجلاديش في دور المجموعات وكوريا الجنوبية واليابان في نصف النهائي.