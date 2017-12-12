ايران تبحث اقامة مباراة ودية مع البرازيل في طهران بحث مهدي تاج رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم مع "رودريغو سانتوس" سفير البرازيل في ايران، امكانية اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في طهران.