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|رقم الخبر: 208984
|تاريخ النشر: كانون الأول 12, 2017
|الوقت: 11:04
|الاقسام: رياضة
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ايران تبحث اقامة مباراة ودية مع البرازيل في طهران
بحث مهدي تاج رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم مع "رودريغو سانتوس" سفير البرازيل في ايران، امكانية اقامة مباراة ودية بين منتخبي البلدين في طهران.
واوضح السفیر سانتوس أن حضوره یوم الاثنین لمبنى الاتحاد الایراني لکرة القدم یستهدف بحث موضوع دعوة منتخب البرازیل لزیارة ایران.
واشار الى صعوبة المهمة نظرا لازدحام المباریات في جدول المنتخب البرازیلی معربا عن أمله باقناع مسؤول الاتحاد البرازیلی خلال اجتماع مزمع معهم الاسبوع المقبل.
ودعا السفیر البرازیلي الشرکات والبنوك الایرانیة برعایة مباراة ایران والبرازیل مبدیا بالوقت ذاته عدم علمه بحجم التکالیف.
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