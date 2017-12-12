توّج برسبوليس طهران بطلا لمرحلة الذهاب من الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم اثر فوزه على ضيفه "صنعت نفت" آبادان بهدفين دون رد الاثنين، وذلك في اطار مباراة مؤجلة ضمن المرحلة الثامنة من المسابقة.

وسجل هدفي المباراة المتألق علي علي بور مهاجم وهداف فريق برسبوليس طهران، حيث جاء الهدف الاول عبر تسديدة للكرة من علي بور دخلت يمين حارس المرمى بعد ارتطامها بالدفاع الذي غير اتجاهها (د 65).

وعزز علي بور النتيجة اثر تلقيه تمريرة رائعة من العراقي بشار رسن داخل المنطقة مسددا الكرة بيمينه هزت شباك "صنعت نفت" بقوة في الوقت القاتل ليتصدر بذلك قائمة الهدافين (10 اهداف).

وبهذه النتيجة أنهى برسبوليس مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم بـ 36 نقطة، مسجلا مستوى غير مسبوق بتاريخ مسابقة الدوري حيث لم يسبق لناد ايراني جمع هذا الرصيد من النقاط في هذه المرحلة.

في المقابل فقد تجمد رصيد فريق "صنعت نفت" آبادان عند 21 نقطة في المركز السادس.