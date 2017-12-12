أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرى سحبها في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية.

وأوقعت القرعة حامل اللقب ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما يصطدم برشلونة بتشيلسي، ويواجه يوفنتوس نادي توتنهام، ويلعب ليفربول أمام بورتو، ويواجه مانشستر يونايتد، النادي الأندلسي إشبيلية، ويلاقي مانشستر سيتي فريق بازل السويسري، ويقابل بايرن ميونيخ نادي بشكتاش، ويلعب روما مع شاختار دونيتسك.

أسفرت قرعة دور الـ 32 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عن مواجهتين إيطاليتين – ألمانيتين من العيار الثقيل، ومواجهات متفاوتة للأندية الروسية الأربعة في المسابقة.

فقد أوقعت قرعة "يوروبا ليغ" التي سحبت الاثنين، في مدينة "نيون" السويسرية، فريقي بوروسيا دورتموند ولايبزيغ الألماني في مواجهة كل من أتلانتا ونابولي الإيطاليين على الترتيب.

بينما كانت القرعة رحيمة بالفريق الإيطالي الآخر ميلان "المترنح" فقد أوقعته مع فريق لودوغوريتس البلغاري.

بينما سيواجه لاتسيو ممثل إيطاليا الرابع فريق ستيوا بوخارست الروماني.

في حين أوقعت القرعة الرباعي الروسي، لوكوموتيف موسكو، سبارتاك موسكو، زينيت بطرسبورغ، تسيسكا موسكو، في مواجهة أندية من أربع دول مختلفة، وهي نيس الفرنسي، أتلتيك بيلباو الإسباني، سيلتيك الإسكتلندي، تسرفينا زفيزدا الصربي، على الترتيب.

وتأهل 24 فريقا إلى دور الـ 32، من دور المجموعات للدوري الأوروبي، وانضم إليها 8 أندية أصحاب المركز الثالث في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتم الاعتماد في القرعة قاعدة أن لا يواجه ناديا من مجموعته في الدوري الأوروبي أو فريقا ينتمي للاتحاد الوطني نفسه.

وفيما يلي نتيجة قرعة الـ 32 لـ "يوروبا ليغ":

- بوروسيا دورتموند (ألمانيا) – أتلانتا (إيطاليا)

- نيس (فرنسا) – لوكوموتيف موسكو (روسيا)

- كوبنهاغن (الدنمارك) – أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

- سبارتاك موسكو (روسيا) – أتلتيك بيلباو (إسبانيا)

- آيك أثينا (اليونان) – دينامو كييف (أوكرانيا)

- سيلتيك (اسكتلندا) – زينيت بطرسبورغ (روسيا)

- نابولي (إيطاليا) – لايبزيغ (ألمانيا)

- تسرفينا زفيزدا (صربيا) – تسيسكا موسكو (روسيا)

- ليون (فرنسا) – فياريال (إسبانيا)

- ريال سوسييداد (إسبانيا) – سالزبورغ (النمسا)

- بارتيزان (صربيا) – فيكتوريا بلزن (التشيك)

- ستيوا بوخارست (رومانيا) – لاتسيو (إيطاليا)

- لودوغوريتس (بلغاريا) – ميلان (إيطاليا)

- أستانا (كازاخستان) - سبورتينغ لشبونة (البرتغال)

- أوسترسوند (السويد) – أرسنال (إنجلترا)

- مارسيليا (فرنسا) - سبورتينغ براغا (البرتغال).

وستقام مباريات الذهاب لدور الـ 32 من الدوري الأوروبي، في 15 فبراير/شباط 2018، على أرض الأول، بينما ستجري مباريات الإياب يوم 22 من الشهر ذاته على أرض الأخير.