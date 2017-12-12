تستضيف موريتانيا المؤتمر الدولي للسيرة النبوية الذي تبدأ فعالياته يوم الخميس المقبل وتستمر ثلاثة أيام بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط بمشاركة وفود وممثلي 24 دولة.

وجاء في بيان للتجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا الاثنين، أن المؤتمر سيشهد مشاركة كوكبة من العلماء والمفكرين وقادة الرأي من أربع وعشرين دولة إسلامية ومن أقليات مسلمة من أوروبا وأمريكا، وأن الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو" قيم الاعتدال والوسطية وفق المنهج النبوي".

وأشار البيان إلى أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وسيحضره الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

ويشارك في المؤتمر نخبة من المهتمين بنصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبتدارس سيرته الغراء من خلال جلساته العلمية.