شارك آلاف التونسيين الأحد في مسيرة رافضة لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، وذلك في محافظة صفاقس جنوب البلاد، حيث أعلن الاتحاد الجهوي للشغل إلى مقاطعة السفن الأميركية.

وبعد المسيرة الحاشدة بصفاقس أعلن المكتب التنفيذي الجهوي للشغل مقاطعة كل السفن الأميركية التي ترسوا بميناء صفاقس التجاري وامتناع العمّال عن إفراغ شحناتها تنديداً بـ "القرار الأميركي البلفوري الصهيوني".

من جانبهم أحرق المحتجون الأعلام الأميركية والإسرائيلي، رافعين أعلام فلسطين ولافتات دعماً للقضية الفلسطينية والقدس.

وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل الهادي بن جمعة في حديث لوكالة "الأناضول" التركية إن "ردة الفعل العنيفة التي ميّزت صفاقس إثر قرار ترامب العنصري هي دليل على حبها الكبير للأقصى ولفلسطين"، وأضاف "لا بد لحكّام العرب والمسلمين أن يكونوا في مستوى الحدث، وأن يردّوا الصاع صاعين، بمقاطعة الولايات المتحدة وطرد السفراء".