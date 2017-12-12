وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عمل تستغرق عدة أيام.

هذا وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له في قصر الاتحادية، الاثنين، قمة مصرية روسية، حيث ناقشا سبل التعاون الثنائي والملفات العالقة في الشرق الأوسط.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن رغبته في إطلاع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تفاصيل لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد في قاعدة حميميم صباح الاثنين.

وقال الرئيس بوتين في مستهل لقائه مع نظيره المصري بالقاهرة: "مستعد لإطلاعكم على الأوضاع في سوريا في الوقت الراهن، وأنا كنت هناك للتو، وجئت إليكم قادما من سوريا، وأود إطلاعكم على تفاصيل الحديث الذي أجريته مع الرئيس الأسد، واتفاقاتنا مع قيادة تركيا وإيران بشأن الخطوات اللاحقة الخاصة بالتسوية السياسية".

وأشاد بوتين بمستوى العلاقات بين روسيا ومصر ووتائر تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال: "أمامنا الكثير من المشاريع الجيدة، بما فيها مشروع بناء المحطة النووية".

من جانبه، أكد الرئيس المصري اهتمام بلاده بتطوير وتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن مصر كلها ترحب بزيارة الرئيس بوتين.

وتعد زيارة الرئيس الروسي بوتين لمصر هي الثانية له منذ تولي الرئيس السيسي الحكم كما أن هذا اللقاء هو الثامن بين الرئيسين، حيث التقى الرئيس السيسي الرئيس بوتين للمرة الأولى عام 2014 خلال زيارته لروسيا كوزير للدفاع في مصر.