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رقم الخبر: 208976 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 19:40 الاقسام: عربيات  
الجنائية الدولية تحيل الأردن لمجلس الأمن لتقاعسه في اعتقال البشير

الجنائية الدولية تحيل الأردن لمجلس الأمن لتقاعسه في اعتقال البشير

قالت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمان في مارس الماضي. حسبما ذكرت وكالة رويترز للانباء.

وأصدرت المحكمة أمر اعتقال بحق البشير بعد مزاعم بارتكاب إبادة جماعية، والأردن عضو في المحكمة ومن ثم ملتزم بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنه.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الاردنية، نفى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية، الأردن بالمثول أمامها، بشأن استضافة الرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة خلال القمة العربية التي انعقدت في عمان أواخرمارس الماضي.

وقال المصدر إن المحكمة لم تطالب الأردن بالمثول أمامها، لكنها تواصلت معه بهذا الشأن، موضحا أن كل ما طلبته المحكمة هو تقديم مذكرة توضيحية.

وكانت وسائل إعلام، تناقلت تصريحات للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، انتقدت فيها مجموعة من الدول وعلى رأسها الأردن لعدم تجاوبها مع طلب اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، كما نقلت وسائل الإعلام عن بنسودا قولها أن المحكمة طلبت من الأردن المثول أمامها.  

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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