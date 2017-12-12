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رقم الخبر: 208975 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 19:37 الاقسام: عربيات  
أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح الاثنين، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، برئاسة جابر مبارك الحمد الصباح، والمتكونة من 16 وزيرا بينهم سيدتان.

يأتي هذا التشكيل بعد أكثر من شهر على قبول استقالة الحكومة السابقة في 30 أكتوبر، عقب استجواب نواب في البرلمان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح، وتقديمهم طلبا للتصويت على طرح الثقة به.

وقالت كونا إنه تم تعيين الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع خلفا للشيخ محمد الخالد الصباح.

كما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح وزيرا للخارجية والشيخ خالد الجراح الصباح وزيرا للداخلية.

وتم تعيين وزير المالية السابق أنس الصالح نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وتعيين نايف الحجرف وزيرا للمالية.

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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