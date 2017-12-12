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رقم الخبر: 208974 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 19:29 الاقسام: محليات  
عراقجي : سباق التسلح من اكبر المعضلات في منطقة غرب آسيا
خلال ملتقى 'القوى العظمى والأمن الاقليمي في غرب آسيا' الوطني

عراقجي : سباق التسلح من اكبر المعضلات في منطقة غرب آسيا

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية سيد عباس عراقجي ان منطقة غرب آسيا تواجه تهديدات واحداث مزعزعة عديدة؛ مصرحا ان واحدة من اهم المعضلات التي تعصف بهذه المنطقة تكمن في سباق التسلح في الشرق الاوسط.
وفي كلمته الاثنين، خلال الملتقى الوطني تحت عنوان 'القوى العظمى والأمن الاقليمي في غرب آسيا'، اشار عراقجي الى قرار ترامب في الاعتراف بالقدس 'عاصمة للكيان الصهيوني'، مؤكدا ان هذا القرار يعد بمثابة رسالة دعم امريكي لهذا الكيان؛ الدعم الذي تزعزع نسبيا في عهد اوباما.
وعودة الى موضوع سباق التسلح في الشرق الاوسط، فقد لفت مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية الى ان سوق السلاح شهد نموا بنسبة 10 بالمئة منذ العام 2012 حتى اليوم؛ موضحا ان هذا النمو اخذ طابعا اكثر جدية في منطقتي غرب آسيا والشرق الاوسط.
وتابع قائلا ان السعودية وقطر والامارات وتركيا تشكل الدول الاكثر استيرادا للسلاح، وامريكا اكبر البلدان المصدرة للسلاح الى منطقة الشرق الاوسط.
وقال عراقجي ان الميزانية العسكرية في السعودية بلغت في العام 2017 64 مليار دولار وهي تحتل المركز الرابع بعد امريكا والصين وروسيا من حيث الموازنة العسكرية، ليأتي الكيان الصهيوني في المركز الخامس بعد السعودية؛ مضيفا : يأتي ذلك فيما تقف ايران على المركز الـ 19، حيث ان النفقات العسكرية الايرانية ضئيلة جدا مقارنة بباقي البلدان.
 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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