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رقم الخبر: 208973 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 19:22 الاقسام: محليات  
عدد ضحايا الزلزال في محافظة كرمانشاه بلغ 620 شخصاً
وفقا لآخر حصيلة للطب العدلي؛

عدد ضحايا الزلزال في محافظة كرمانشاه بلغ 620 شخصاً

اعلنت دائرة الطب العدلي في ايران اليوم الاثنين في آخر حصلية حول عدد ضحايا الزلزال الذي وقع في محافظة كرمانشاه موخرا اعلنت ان عدد الضحايا بلغ 620 شخصا لحد الان.
وقالت دائرة الطب العدلي في آخر حصيلة لها الاثنين ان عدد ضحايا الزلزال في محافظة كرمانشاه بلغ 620 شخصا بعد ما تم التعرف علي 10 ضحايا آخرين من اهالي مدينة سربل ذهاب.
وحول التوزيع السكاني لهولاء الضحايا اوضحت دائرة الطب العدلي ان 559 شخصا فقدوا ارواحهم في مدينة 'سر بل ذهاب' واحد منهم مجهول الهوية لحد الان بينما فقد 19 شخصا ارواحهم في مدينة 'دالاهو' و16 شخصا في مدينة 'قصر شيرين' و23 شخصا في مدينة 'ثلاث باباجاني' وشخص واحد في مدينة كرمانشاه وشخص واحد في مدينة 'اسلام آباد' وشخص آخر لم يتم التعرف علي المدينة التي كان يقيم فيها لحد الان.
وقد وقع زلزال بقوة 7.3 درجات علي مقياس ريختر في غرب وشمال غرب ايران بما في ذلك محافظة كرمانشاه المجاورة مع العراق في عمق 11 كيلومترا تحت الارض وذلك مساء يوم 12تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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