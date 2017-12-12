جاءت تصريحات لاريجاني هذه الاثنين، خلال اللقاء مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الارمينية – الايرانية 'واهرام باغداساريان' والوفد المرافق له.

ونوه رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، مصرحا بضرورة تعريف الطاقات التي تملكها منطقة التجارة الارمينية الحدودية مع ايران، ليتم دعم المستثمرين في هذا الخصوص.

وفي معرض الاشارة الى منجم النحاس الارميني، قال لاريجاني ان هذا المنجم يقع في منطقة ارس (شمال ايران)، وقد تسبب في تلوث البيئة، مما يستدعي اتخاذ اجراءات لحل هذه المشكلة.

وفي الختام اعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن شكره للدعوة الموجهة اليه من جانب نظيره الارميني لزيارة هذا البلد.

الى ذلك، نوّه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الارمينية-الايرانية، خلال اللقاء، بمكانة ايران الستراتيجية؛ مؤكدا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعد من الدول الجارة المميزة بالنسبة لارمينيا.

وقال باغداساريان ان اقامة علاقات سياسية واسعة مع ايران مدرجة على جدول اهداف السياسة الخارجية في ارمينيا؛ مصرحا بقوله: سنبذل جهدنا للنهوض بهذه العلاقات وصولا الى المستوى المنشود.

واشار المسؤول الارميني الى 'وجود محادثات جيدة بين ايران واتحاد اوراسيا'؛ مصرحا ان بلاده قادرة على تأدية دور جاد في هذا الخصوص وان تكون جسرا تجاريا يصل ايران بدول الاتحاد.

ودعا باغداساريان الى تعزيز حجم التبادل التجاري بين ايران وارمينيا بما يليق ومستوى العلاقات السياسية والبرلمانية القائمة بين البلدين.

وفي الختام، دعا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الارمينية-الايرانية رجال الاعمال الايرانيين الى الاستفادة من الفرص الاسثتمارية المتوفرة في منطقة ارمينيا التجارية والتي سيتم افتتاحها قريبا في المنطقة الحدودية القريبة من ايران.

* لاريجاني: ايران تبني محطتين نوويتين جديدتين بالتعاون مع الروس

من جانب آخر، وفي حوار مع (سبوتنيك)، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، ان طهران تقترب من وضع اللمسات الاخيرة على إتفاق مشروع لإنشاء محطتين نوويتين جديدتين بالتعاون مع الروس، مضيفاً: إن سلسلة من المفاوضات والاستثمارات جارية في الوقت الحاضر بين ايران وروسيا.

وفي حوار أجرته معه وكالة انباء (سبوتنيك) خلال زيارته الى موسكو، الاسبوع الماضي، قال علي لاريجاني: إن الإتفاق في مجال إنشاء محطتين نوويتين جديدتين بالتعاون مع الروس يمر بمراحله الاخيرة، وان سلسلة من هذه المحادثات والاستثمارات جارية بين ايران وروسيا.

وبشأن احتمال انسحاب اميركا من الإتفاق النووي والسيناريوهات التي لدى ايران في هذا المجال، قال لاريجاني: إن الإتفاق النووي إتفاق دولي، فنحن لم نتفق فقط مع امريكا، بل كانت دول مهمة من اوروبا وروسيا والصين اطراف في المفاوضات للتوصل الى الإتفاق، وقد تم التوصل الى هذا الإتفاق بعد سنوات من التفاوض، لذلك فإن الأميركان يتظاهرون انهم يريدون إلغاء الإتفاق، لكن هذا الأمر ليس سهلا.

وتابع: لنفرض ان الأميركيين لم يكن لديهم هذا القدر من العقل، وانسحبوا من الإتفاق، فهنا سؤال يطرح نفسه: هل ذلك يصب في مصلحتهم؟ لأنه يبدو ان كل هيبة اميركا ستزول، وسيلتفت العالم بأسره الى عدم اكتراثهم بأي إتفاق.

وشدد على ان (ايران متمسكة بالإتفاق النووي، ومادامت الدول تنفذ التزاماتها، فسنلتزم بالإتفاق، لكن أمامنا سيناريوهات مختلفة، وإن ايران تدرس القضايا بدقة).