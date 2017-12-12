استشهد 5 مدنيين فيما جرح 11 آخرون إثر غارتين جويتين للتحالف السعودي استهدفتا سوقَ ومستشفى حَيْس جنوب الحديدة غرب اليمن. وأطلق التحالف السعودي قبل أسبوع عملية عسكرية واسعة للسيطرة على ميناء الحديدة المنفذ الوحيد لدخول المواد الغذائية والدوائية والسلعية إلى المحافظات الشمالية، حيث سيطر التحالف السعودي على مديرية الخوْخة جنوب المحافظة والتي تبعد عن المدينة 114 كيلو متراً.

إلى ذلك تمكّن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إحباط عملية زحف جديدة لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي باتجاه الصلطا في منطقة يام، وأفاد مصدر عسكري بمقتل وجرح العشرات من قوات هادي التي تقدمت مدعومة بغطاء جوي كثيف من طائرات التحالف في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.

وفي محافظة شبْوة، استعاد الجيش واللجان الشعبية 3 مواقع عسكرية من سيطرة قوات هادي إثر شنه 3 عمليات هجومية في مناطق طوال السادة والتلة الرملية والمزرعة بمديرية عسيلان غرب المحافظة جنوب شرق اليمن.

وفي محافظة تعز، قتل وجرح 11 عنصراً من قوات هادي في هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقعهم في الناحيتين الشمالية والشرقية من معسكر خالد بن الوليد في مديرية مَوْزَع، بالتزامن مع ذلك دُمّرت 3 آليات عسكرية لقوات هادي بانفجار شبكة ألغام استهدفت تلك الآليات شمالي جبل ريشان شمال مديرية مَوْزَع ذاتها جنوب غرب المحافظة.

وعند الحدود اليمنية السعودية، قتل جندي سعودي برصاص قناصة الجيش واللجان في منطقة الشرفة في حين دمر الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي بصاروخ موجّه في موقع الغراميل الأسود، ترافق ذلك مع إحباط الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة زحف كبيرة للتحالف السعودي باتجاه مواقع الجيش واللجان في منطقة الشبكة رغم الدعم الجوي الذي صاحب عملية الزحف والتي انتهت من دون إحراز أي تقدم للتحالف السعودي، وفق ما أفاد مصدر عسكري يمني.

هذا وقصف الجيش واللجان الشعبية بالمدفعية الثقيلة تحصينات قوات هادي في شرقي منطقة الربوعة ومنفذ علب بعسير السعودية.

وكانت مدفعية الجيش واللجان استهدفت مساء الأحد تجمعات الجيش السعودي وأدواته في العمق السعودي والداخل اليمني موقعة فيهم قتلى وجرحى.

وبحسب مصدر عسكري فقد استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجيش السعودي في الربوعة وإلى الشرق منها بقذائف المدفعية في قطاع عسير .

وقصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الغزاة في المعسكر والتبة البيضاء وشمال سداح ومواقع أخرى في المصلوب، كما استهدفت كذلك تجمعاتهم في تبة القناصين بمديرية الغيل.

حررت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى الأحد 30 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل مع مجموعات مسلحة في جبهتي مأرب والجوف.

وأفاد مصدر محلي بالجوف أن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى نجحت من إتمام صفقة تبادل مع بعض الفصائل المسلحة بجبهتي مأرب والجوف تم بموجبها تحرير 30 أسيرا من الجيش واللجان الشعبية.