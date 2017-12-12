  • الثلاثاء ٢٣ ربیع الاول ١٤٣٩
  • الثلاثاء , ديسمبر 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 208969 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 18:29 الاقسام: عربيات  
نشطاء فلسطينيون يستعدون بالبيض والأحذية لاستقبال الوفد البحريني القادم لغزة
إدانات بحرينية واسعة لزيارته الكيان الصهيوني

نشطاء فلسطينيون يستعدون بالبيض والأحذية لاستقبال الوفد البحريني القادم لغزة

* قوات آل خليفة تشن حملات واسعة على الجمهور المعترض

أصدر أكثر من 130 عالم دين بحريني بيانًا رافضًا لزيارة وفد بحريني للأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة أن أحد أعضاء هذا الوفد يرتدي لباس أهل العلم.

وقال العلماء في بيانهم: "إننا ومن منطلق المسؤولية الدينيَّة نعلن رفضنا القاطع لأيّ شكلٍ من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإدانتنا الشديدة لهذه الخطوة".

وتابع البيان:"كما نؤكِّد براءتنا ممَّا قام به هذا الشخص، وإنّه لا يمثِّلنا بأيّ نحوٍ من الأنحاء، ونؤكِّد رفضنا لكافة المبرِّرات الواهية التي سيقت لتبرير هذه الخطوة التي تمثِّل خروجا واضحا على ما تبنَّاه مراجع الطائفة العظام وعلماؤها الأعلام في هذا الموضوع الحسَّاس".

بدورها، أصدرت عائلة آل فتيل بني جمرة بيانا تبرأت فيه من المعمّم فاضل الفتيل الذي زار الكيان الصهيوني، وأوضحوا أن هذا الشخص والوفد الذي كان معه لا يمثلون الشعب البحريني في أي شيء.

 

 

من جهتها، أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية رفضها القاطع واستنكارها الشديد لـ"زيارة وفد حكومي بحريني إلى "إسرائيل" وحضوره في مدينة القدس"، واعتبرت أنه "يدنس المنطقة المقدسة بالتواجد في ضيافة الكيان الصهيوني الغاصب".

وفي السياق تجمع العشرات من النشطاء الفلسطينيين، صباح الاثنين، أمام بوابة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة لمنع الوفد البحريني من الدخول.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" أن النشطاء أشعلوا إطارات السيارات ورددوا شعارات منددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف أحد النشطاء إنهم لن يسمحوا للوفد بالدخول وأنهم سيعاملونهم معاملة الأعداء، فيما قال آخر إنه أحضر كميات من البيض الفاسد لرشق أعضاء الوفد به.

وعلى المستوى الأمني شنت القوات البحرينية حملة واسعة فجر الإثنين أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين على الأقل وفق ما نقلت شبكات متخصصة في رصد الحملات الأمنية.

ونقل موقع "مرآة البحرين" عن شبكة "رصد" قولها: إن السلطات اعتقلت الشاعر علي المؤلف من سلماباد صباح الاثنين، فيما أسفرت حملة أمنية عن اعتقال الشاب عمار هاني من مدينة حمد، عمار القلاف من النعيم (اختطف من منزل والده في النبيه صالح).

كما أضافت الشبكة أن السلطات اعتقلت أيضا الشاب صادق جمعة من عالي، والشابين سيد جعفر سيد صادق، وسيد حسين سيد مهدي من بلدة بوري.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المنامة - غزة/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0215 sec