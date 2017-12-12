أصدر أكثر من 130 عالم دين بحريني بيانًا رافضًا لزيارة وفد بحريني للأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة أن أحد أعضاء هذا الوفد يرتدي لباس أهل العلم.

وقال العلماء في بيانهم: "إننا ومن منطلق المسؤولية الدينيَّة نعلن رفضنا القاطع لأيّ شكلٍ من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإدانتنا الشديدة لهذه الخطوة".

وتابع البيان:"كما نؤكِّد براءتنا ممَّا قام به هذا الشخص، وإنّه لا يمثِّلنا بأيّ نحوٍ من الأنحاء، ونؤكِّد رفضنا لكافة المبرِّرات الواهية التي سيقت لتبرير هذه الخطوة التي تمثِّل خروجا واضحا على ما تبنَّاه مراجع الطائفة العظام وعلماؤها الأعلام في هذا الموضوع الحسَّاس".

بدورها، أصدرت عائلة آل فتيل بني جمرة بيانا تبرأت فيه من المعمّم فاضل الفتيل الذي زار الكيان الصهيوني، وأوضحوا أن هذا الشخص والوفد الذي كان معه لا يمثلون الشعب البحريني في أي شيء.

من جهتها، أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية رفضها القاطع واستنكارها الشديد لـ"زيارة وفد حكومي بحريني إلى "إسرائيل" وحضوره في مدينة القدس"، واعتبرت أنه "يدنس المنطقة المقدسة بالتواجد في ضيافة الكيان الصهيوني الغاصب".

وفي السياق تجمع العشرات من النشطاء الفلسطينيين، صباح الاثنين، أمام بوابة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة لمنع الوفد البحريني من الدخول.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" أن النشطاء أشعلوا إطارات السيارات ورددوا شعارات منددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأضاف أحد النشطاء إنهم لن يسمحوا للوفد بالدخول وأنهم سيعاملونهم معاملة الأعداء، فيما قال آخر إنه أحضر كميات من البيض الفاسد لرشق أعضاء الوفد به.

وعلى المستوى الأمني شنت القوات البحرينية حملة واسعة فجر الإثنين أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين على الأقل وفق ما نقلت شبكات متخصصة في رصد الحملات الأمنية.

ونقل موقع "مرآة البحرين" عن شبكة "رصد" قولها: إن السلطات اعتقلت الشاعر علي المؤلف من سلماباد صباح الاثنين، فيما أسفرت حملة أمنية عن اعتقال الشاب عمار هاني من مدينة حمد، عمار القلاف من النعيم (اختطف من منزل والده في النبيه صالح).

كما أضافت الشبكة أن السلطات اعتقلت أيضا الشاب صادق جمعة من عالي، والشابين سيد جعفر سيد صادق، وسيد حسين سيد مهدي من بلدة بوري.