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|رقم الخبر: 208967
|تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017
|الوقت: 19:32
|الاقسام: دوليات
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حزب مادورو يكتسح الانتخابات البلدية
أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أن الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو، أحرز نصرا انتخابيا جديدا الأحد، باكتساحه 20 على الأقل من بلديات عواصم الولايات الـ23.
وقال المجلس إن هذه الأرقام تستند إلى نتائج فرز 97 بالمئة من ماكينات التصويت. وإضافة إلى الانتخابات البلدية، فقد فاز التيار التشافيزي (نسبة للرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد منذ 1999 ولغاية وفاته في 2013) بمنصب حاكم ولاية زوليا غربي البلاد.
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