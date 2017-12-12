حزب مادورو يكتسح الانتخابات البلدية أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا أن الحزب الاشتراكي الحاكم بزعامة الرئيس نيكولاس مادورو، أحرز نصرا انتخابيا جديدا الأحد، باكتساحه 20 على الأقل من بلديات عواصم الولايات الـ23.