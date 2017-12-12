هزّ انفجارا مجهول المصدر وقع صباح الاثنين وسط مانهاتن، قرب بورت اوثوريتي للحافلات، وسط أنباء عن اعتقال مشتبه به، بحسب ما أوردته الشرطة الأمريكية.

وافادت صحيفة "نيويورك بوست" أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح. كما أشارت تقارير وسائل إعلام إلى اعتقال شخص إثر الانفجار.

وذكرت الشرطة أنها أخلت 3 خطوط للمترو ومحطة حافلات رئيسية، في حين أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث تدافع بين الناس نتيجة الهلع.

وأعلن البيت الأبيض أنه تم إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانفجار، الذي وقع بالقرب من الشارع 42 على الجادة الثامنة في مانهاتن، في مكان ليس بعيدا عن ساحة تايمز سكوير.

وأكدت الشرطة وكذلك أجهزة الإطفاء أنها متواجدة في المكان، لكن بدون إعطاء تفاصيل أخرى حتى الان.