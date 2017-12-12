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رقم الخبر: 208965 تاريخ النشر: كانون الأول 11, 2017 الوقت: 19:31 الاقسام: دوليات  
انتخاب راهول غاندي رئيسا لحزب معارض

انتخاب راهول غاندي رئيسا لحزب معارض

أعلن حزب المؤتمر الهندي المعارض يوم الاثنين تعيين راهول غاندي سليل أشهر أسرة سياسية في البلاد رئيسا للحزب.

وحزب المؤتمر هو حزب المعارضة الرئيسي في الهند. وراهول غاندي هو ابن حفيد جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند. وانتخب رئيسا للحزب بالإجماع ودون معارضة. ومُني الحزب بهزيمة ثقيلة في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2014. ومع تولي راهول رئاسة الحزب، بدأت تتواتر الشائعات حول حدوث تغييرات في قيادات الحكومة، في حين فند قادة الحزب حدوث أي تغييرات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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