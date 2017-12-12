وحزب المؤتمر هو حزب المعارضة الرئيسي في الهند. وراهول غاندي هو ابن حفيد جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند. وانتخب رئيسا للحزب بالإجماع ودون معارضة. ومُني الحزب بهزيمة ثقيلة في الانتخابات العامة التي أجريت عام 2014. ومع تولي راهول رئاسة الحزب، بدأت تتواتر الشائعات حول حدوث تغييرات في قيادات الحكومة، في حين فند قادة الحزب حدوث أي تغييرات.